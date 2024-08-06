Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) yasası, yaş şartı aranmaksızın emeklilik hakkı sunarak milyonlarca kişiye umut oluyor. EYT düzenlemesi, emeklilik yaşını çocuk sayısına göre düşürme ve esnafın emekliliği için prim gün sayısını 7200’e indirme gibi önemli değişiklikler içeriyor. Bu adımlar, özellikle kadınlar ve esnaflar için emeklilik imkanlarını genişletiyor ve emeklilik sisteminde köklü değişiklikler yaparak daha fazla kişinin erken emekli olmasını sağlıyor. Peki kısmi emeklilik torba yasada yer alacak mı, var mı?