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SSK, Bağkur emekli maaşı zam farkı yattı mı, nasıl öğrenilir? Emekli maaş farkı ödeme sorgulama ekranı 2024

Emekli zam farkı ödemeleri ne zaman yatacak, sorusu vatandaşlar tarafından son gelişmeler ile takip ediliyor. 2024 Temmuz zammı emekli maaşı zam farkları son dakika araştırmaları ağustos ayı ilk haftasıyla birlikte hız kazandı. SSK, Bağkur emekli maaşı zam farkı yattı mı, nasıl öğrenilir? Emekli maaş farkı ödeme sorgulama ekranı 2024 haberimizde.

14:20 - 6/08/2024 Salı
Yeni Şafak
Emekli maaş farkı
Emekli maaş farkı

Maaş farkı ödemeleri, emekli aylığı alınan hesaplar aracılığıyla yatırılacak. En düşük emekli aylığının 10 bin liradan 12 bin 500 liraya yükseltilmesine ilişkin kanun teklifi Resmi Gazete’de yayımlandı ve yürürlüğe girdi. Sosyal Güvenlik Kurumu ise SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerine yatırılacak 2 bin 500 liralık ek ödeme tarihlerini duyurdu. Peki Emekli Temmuz maaş farkları 2024 ne zaman yatacak?

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 12 BİN 500 LİRA OLDU!

En düşük emekli aylığının 12 bin 500 lira olmasını içeren kanun teklifi komisyonda kabul edildi. Düzenlemeyle, yaşlılık, malullük, ölüm aylığı ödenenlere ve hak sahiplerine dosya bazında 10 bin lira olarak öngörülen aylık asgari ödeme tutarı 12 bin 500 liraya yükseltiliyor.

EMEKLİ MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN YATACAK?

SGK'dan yapılan açıklamada, "En düşük emekli aylığı tutarının 2024 yılı Temmuz ödeme dönemi itibarıyla 12 bin 500 liraya yükseltilmesi kapsamında fark aylık ödemeleri 7 Ağustos'ta yapılacaktır." ifadelerine yer verildi.

MAAŞ FARKI ÖDEMESİ NASIL SORGULANIR?

Emekli maaş farkının yatıp yatmadığını kontrol etmek isteyen emeklilerin şubelere gitmesine gerek bulunmuyor.

Maaş farkı ödemeleri 7 Ağustos’tan itibaren hesaplara aktarılacak. Emekliler maaş aldıkları bankaların mobil uygulamaları üzerinden veya müşteri hizmetleri aracılığıyla ek olarak yapılacak 2.500 liralık ödemenin yatıp yatmadığını kontrol edebilirler.




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