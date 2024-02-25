"Emekli zamlı ikramiyeler ne zaman yatacak 2024? SSK, Bağkur, EYT'li ikramiye tarihleri açıklandı mı?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla emeklilere 2023 yılında 5 bin lira ekstradan ikramiye ödenmişti. 2018 yılından bu yana her yıl Ramazan ve Kurban Bayramı öncesi hesaplara yatırılan emekli bayram ikramiyesi, 2024 yılında zamlı olarak hesaplanacak. Eyt'liler de zamlı emekli maaşı alacak. Ayrıca dul ve yetim aylığı emekli bayram ikramiyesi farklı tutarlarda yatırılacak. Peki Emekli zamlı ikramiyeler ne zaman yatacak 2024? SSK, Bağkur, EYT'li ikramiye tarihleri açıklandı mı? Tahsis numarasına göre ödeme takvimi...

2024 EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLDU?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan emeklilerin bayram ikramiyelerine yüzde 50 oranında zam yapıldığını açıkladı. Böylece emekli ikramiyeleri 3 bin liraya yükseldi. İki dini bayramda emekliye toplamda 6 bin lira ödeme yapılacak.





Maaşını tam olarak hak eden tüm emekliler 3 bin lira oranında emekli ikramiyesini alacak.





Son dakika haberine göre emekli bayram ikramiyesinin 3 bin liraya çıkarılmasına yönelik düzenlemenin de yer aldığı 8’inci Yargı Paketi, TBMM Adalet Komisyonu’nda kabul edildi.

DUL VE YETİM AYLIĞI ALANLARA EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR?

Dul ve yetimlere ise hak ediş oranları kadar emekli ikramiyesi ödenecek. Buna göre emekli maaşının yüzde 75'ini hak eden dul ve yetimlere 2250 lira, yüzde 50'sini hak edenlere 1500 lira, yüzde 25'ini hak edenlere ise 750 lira ödeme yapılacak.

EYT'LİLER EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ALACAK MI?

Emekli olan herkes bayram ikramiyesi zammından yararlanacak. EYT'den emekli olan, eski emekli ya da ikramiye ödemesi öncesinde emeklilik için dilekçesini veren emekliler de ikramiyeden faydalanacak.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATAR?

Ramazan Bayramı'nın arefe günü 9 Nisan'da başlıyor. 10-11-12 Nisan 2024 tarihleri Ramazan Bayramı tarihleri olduğu için 9 Nisan 2024 tarihinden önce ilk bayram ikramiyesinin ödenmesi gerekiyor.





Kurban Bayramı'nın arefesi 15 Haziran 2024 günü oluyor. 16-17-18-19 Haziran 2024 tarihleri de Kurban Bayramı olarak ülkemizde kutlanacak. Böylece Kurban Bayramı ikramiyesi de 15 Haziran 2024 tarihinden önce ödenmesi gerekecek.



