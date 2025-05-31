Konut sahiplerini yakından ilgilendiren emlak vergisinde araştırmalar başladı. 2025 emlak vergisi 1. taksidi için ödemelere az bir zaman kaldı. Öte yandan belediyeye ödenen vergilerde emekliler ve engelliler için de istisnalar bulunuyor. Peki, emlak vergisi ne zaman ödenir?

EMLAK VERGİSİ NE ZAMAN ÖDENİR?

2025 emlak vergisi 1. taksiti, 1 Mart ile 31 Mayıs 2025 tarihleri arasında ödenebilecek. Bu taksitin ödemeleri, konut ve işyeri sahipleri tarafından belediyelere yapılacak. 2025 yılı emlak vergisinin ikinci taksiti ise 1-30 Kasım tarihleri arasında ödenmesi gerekecek. Vergi ödemeleri, TC kimlik numarası veya sicil numarasıyla online olarak yapılabileceği gibi, e-devlet üzerinden de belediye işlemleri sorgulanabilir ve ödeme işlemleri kredi kartı, banka havalesi gibi yöntemlerle gerçekleştirilebilir.

EMLAK VERGİSİ NASIL ÖDENİR?

İster TC kimlik numarası ister sicil numarası ile vergilere ilişkin online ödemeler yapılabiliyor.

Ayrıca e-devlet üzerinden de birçok belediyeden sicil, tahsilat ve tahakkuk bilgileri sorgulanabiliyor.

Ödemeler ise veznelerin yanı sıra posta çeki, e-belediyeden kredi kartı ile ve bankalara havale-eft ile ödenebiliyor.

EMLAK VERGİSİ KİMLER ÖDER?

Emlak vergisi, Türkiye’de bina, arsa ve iş yeri gibi taşınmaz mülk sahipleri tarafından ödenmek zorundadır. Vergi mükellefleri, her yıl iki taksit halinde bu vergiyi ödemekle yükümlüdür. Konut sahipleri, İş yeri sahipleri, Arsa sahipleri

ve Bina sahipleri vergiye tabidir. Ancak, belirli şartları sağlayan kişiler emlak vergisinden muaf tutuluyor.

EMLAK VERGİSİNDEN KİMLER MUAF?

Bazı vatandaşlar için emlak vergisi muafiyeti uygulanmaktadır. 200 metrekareyi geçmeyen tek konut sahibi emekliler, Emekli dul ve yetim aylığı alanlar, Engelli bireyler, Şehit yakınları ve gaziler ile Hiçbir geliri olmadığını resmi olarak belgeleyen kişiler emlak vergisinden muaf olan gruplardır.

Ayrıca, kamu kurumlarına ait binalar, vakıf ve dernek mülkleri, sendikalara ait binalar ve yabancı elçilik binaları da emlak vergisinden muaftır.







