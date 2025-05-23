EMLAK VERGİSİ SON ÖDEME TARİHİ 2025: Emlak vergisi ödeme tarihleri 2025 ne zaman?

2025 yılına ait emlak vergisi ödemelerinde ilk taksit dönemi başladı. Taşınmaz mal sahiplerinin yılda iki kez ödediği emlak vergisinin ilk taksiti için geri sayım sürerken, ödeme tarihleri ve yöntemleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Bina, arsa, arazi ve iş yeri gibi taşınmazlar için geçerli olan vergi, ilgili belediyeler tarafından tahakkuk ettiriliyor ve farklı kanallar aracılığıyla kolayca ödenebiliyor. Mayıs ayı sonuna kadar tamamlanması gereken 1. taksit ödemeleri, E-Devlet üzerinden ya da belediyelerin online sistemlerinden yapılabiliyor. Peki, emlak vergisi 1. taksit son ödeme tarihi ne zaman? İşte ödeme ekranı ve detaylar…

EMLAK VERGİSİ NE ZAMAN ÖDENİR?

Emlak vergisi yılda iki taksit olarak ödenir. İlk taksit için emlak vergisi ödeme tarihi mart, nisan ve mayıs ayları, ikinci taksit içinse kasım ayı olarak belirlenmiştir.

1 Mart'ta başlayan emlak vergisi ilk taksit dönemi 31 Mayıs'ta sona erecek.

Verginin ikinci taksitleri ise 1-30 Kasım 2025 aralığında ödenecek.

EMLAK VERGİSİ ORANI NE KADAR?

2025’te emlak vergisi ne kadar oldu? 2025 yılı emlak vergisi değerleri, 2024 yılı vergi değerlerinin, bu yıla ait yeniden değerleme oranının (%43.93) yarısı olan %21.965 oranında artırılması suretiyle bulunacak tutarlar olacak. Yani geçen sene ödenen emlak vergileri bu oranda artırılarak 2025’te ödenecek tutarlar bulunabilir.

EMLAK VERGİSİ ÖDEME VE SORGULAMA EKRANI

İlk taksitlendirme mart, nisan ve mayıs aylarında; ikinci taksitlendirme ise kasım ayında yapılıyor. Emlak vergisi borcu olup olmadığını sorgulamak ve teyit etmek isteyen vatandaşlar bu işlemleri belediyelerden veya internet üzerinden e-Devlet vasıtası aracılığı ile Gelir İdaresi Başkanlığı'nın (GİB) sunduğu İnternet Vergi Dairesi hizmeti işlemlerinden öğrenebilirler.

BELEDİYE EMLAK VERGİSİ ÖDEME EKRANI E-DEVLET'TE YOKSA NE YAPILIR?