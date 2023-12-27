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Emekli maaşı hesaplama tabloları son veriye sayılı günler kala şekillendi! Ocakta en düşük SSK, Bağkur emekli maaşında artış... En düşük emekli maaşı 7.500 TL Ocak ayında ne kadar artacak?

Emekli zammı için geri sayılıyor. Her yıl olduğu gibi emekliler yılın ilk zammını ocak ayında alacak. Emekli zamları 6 aylık enflasyon farkına göre belirlenmektedir. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz en düşük emekli maaşına ilişkin kritik bir açıklamada bulundu. Yapılan bu açıklama, "Emekli maaşı ne kadar olacak?" Sorusunu beraberinde getirdi. 2024 SKK ve Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak? İşte 2024 Ocak enflasyon farkı en düşük emekli maaşı hesaplama tablosu...

10:43 - 27/12/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Emekli maaşı
Emekli maaşı

Emekli ve memur maaş zammı için gözler Ocak ayına çevrildi. 15 milyondan fazla SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklisi ile 4 milyondan fazla kamu çalışanı zamlı maaşlara odaklanmış durumda. Memur konumunda olan öğretmen, doktor, hemşire, polis memuru, zabıta, bekçi, itfaiye erleri, toplu sözleşmeye göre %15’lik zammı garantilemişti. Memur maaşlarına toplu sözleşme zammının yanı sıra enflasyon farkı da yansıtılacak. Gözler Aralık ayı enflasyon rakamlarına çevrilirken memur ve emekli maaşlarıyla ilgili beklenen açıklama hem Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan hemde AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Akbaşoğlu’ndan geldi.

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI CEVDET YILMAZ'DAN KRİTİK AÇIKLAMA!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz son yaptığı açıklamada SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerini heyecanlandırdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın en düşük emekli maaşının artırılmasına yönelik talimat verdiği biliniyor.

Yılmaz ise yaptığı açıklamada imkanların zorlanacağını ve emeklilerin yanında olunuacağını dile getirdi. Memur emeklisine toplu sözleşmeye gereği enflasyon farkına göre artış yapılacağının altını çizen Cumhurbaşkanı Yardımcısı “ Memur ve memur emeklisi için yüzde 50 civarında bir artış olacak” dedi.

2024 EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK, KAÇ TL?

Emekli maaşı ve memur zamları 6 aylık enflasyon farkına göre şekillenecek.

Toplu sözleşme zammına ek olarak 6 aylık enflasyon farkıyla maaşları belirlenecek olan memur ve emekliler, aralık ayı enflasyon verilerini bekliyor.

Yeminli Mali Müşavir ve Ekonomist Muhammet Bayram,emekli maaşı zmamı ile ilgili şu açıklamaları yaptı; "Emekli maaşlarına yapısal bir düzenleme gerekiyor. Burada enflasyonist baskılardan en fazla etkilenen emekli kesim. 7500 TL olan en düşük emekli maaşının en az yüzde 50 artış yapılarak 12 bin 500 TL seviyesine çıkmasını bekliyoruz. Bundan sonra yapılacak zamdan yeterince yararlanılabilmesi için kök maaşların da en düşük emekli maaşına eşitlenmesini bekliyoruz."

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Ekonomist Muhammet Bayram, En düşük emekli maaşlarının 12 bin 500 TL seviyesine çıkmasını bekliyoruz. Ancak kademeli artışın bu dönemde yapılacağını düşünmüyorum. Sıkı bir para ve maliye politikası uygulanıyor. Kemer sıkma politikası var. Burada kademeli bir artışı çok mümkün görmüyorum. Enflasyon farkı ne ise o kadarlık artış yapılacaktır.

ARALIK AYI ENFLASYON RAKAMLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

TÜİK 2023 Aralık ayı enflasyon oranı verilerini 3 Ocak yayımlayacak.

Yılın son enflasyon rakamının 3 Ocak'ta açıklanacağını dile getiren AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu, "Memur ve memur emeklilerle ilgili toplu sözleşmelerden dolayı bir farklılık oluyor. Memur ve memur emeklilerine yüzde 50'ye yakın bir zam yapılacağını tahmin ediyorum" ifadelerini kulandı.

SSK, BAĞ-KUR, EMEKLİ SANDIĞI ZAMLI MAAŞLAR NE ZAMAN YATACAK?

SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı maaş ödeme tarihleri farklı tarihlerde tahsis numarasına göre yapılıyor. Ocak ayının 3’ünde enflasyon rakamları kesinlik kazanacağından emekli zam oranları belli olacak. Maaşların Ocak ayında zamlı olarak yatması bekleniyor. SSK emeklileri zamlı maaşlarını 17-26’sı arasında alırken Bağ-Kur emeklileri ise 25’i ile 28’i arasında zamlı maaşlarını alacak.


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