En fazla nüfusa sahip 20 ülke belli oldu: Türkiye'nin nüfusu kaç oldu? İşte sıralama

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı Dünya Nüfus Günü verilerini açıkladı. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından, 1989 yılında dünya nüfusunun 5 milyar insana ulaştığı tarih olan "11 Temmuz 1987" tarihi 'Dünya Nüfus Günü' olarak kabul edildi. Bu özel günde Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) tarafından her yıl nüfusun önemli konularına dikkat çekilerek nüfus ve kalkınma konularında farkındalık oluşturmaya yönelik çalışmalar yapılıyor.





Birleşmiş Milletler nüfus tahminlerine göre 2024 yılında en fazla nüfusa sahip ülke, 1 milyar 450 milyon 935 bin 791 kişi ile Hindistan olurken, bu ülkeyi 1 milyar 419 milyon 321 bin 278 kişi ile Çin, 345 milyon 426 bin 571 kişi ile Amerika Birleşik Devletleri izledi. Bu üç ülke dünya toplam nüfusunun yüzde 39,4'ünü oluşturdu.





Türkiye, 85 milyon 664 bin 944 kişi nüfusu ile nüfus büyüklüğüne göre 194 ülke arasında 18'inci sırada yer alırken, dünya toplam nüfusunun yüzde 1'ini oluşturdu.





Dünyada en fazla nüfusa sahip 20 ülke

Hindistan – 1.463 milyon

Çin – 1.416 milyon

Amerika Birleşik Devletleri – 347,3 milyon

Endonezya – 285,7 milyon

Pakistan – 255,2 milyon

Nijerya – 237,5 milyon

Brezilya – 212,8 milyon

Bangladeş – 175,7 milyon

Rusya – 144 milyon

Meksika – 132 milyon

Etiyopya – 129,1 milyon

Japonya – 123,1 milyon

Filipinler – 117,3 milyon

Mısır – 112,5 milyon

Kongo Demokratik Cumhuriyeti – 107,2 milyon

Vietnam – 98,9 milyon

İran – 92,4 milyon

Türkiye – 85,7 milyon

Almanya – 84,1 milyon

Tayland – 71,6 milyon

Çocuk nüfus oranının en yüksek olduğu ülke Orta Afrika Cumhuriyeti oldu

Birleşmiş Milletler dünya nüfus tahminlerine göre ülkelerin toplam nüfusları içindeki 0-17 yaş grubu çocuk nüfus oranları incelendiğinde, 2024 yılında en yüksek çocuk nüfus oranına sahip olan ülke, yüzde 56,5 ile Orta Afrika Cumhuriyeti oldu. Bu ülkeyi yüzde 53,7 ile Nijer ve yüzde 53,2 ile Somali ve Mali izledi. Çocuk nüfus oranının en düşük olduğu ülke, yüzde 13,2 ile Kore Cumhuriyeti oldu. Bu ülkeyi yüzde 14,2 ile Japonya, yüzde 14,7 ile Singapur izledi.





Çocuk nüfus oranı dünya ortalaması, 2024 yılında yüzde 29,6 oldu. Türkiye'deki çocuk nüfus oranının yüzde 25,5 ile dünya çocuk nüfus ortalamasının altında kaldığı görüldü.





Türkiye'nin çocuk nüfus oranının Avrupa Birliği üye ülkelerinden yüksek olduğu görüldü

Birleşmiş Milletler dünya nüfus tahminlerine göre Avrupa Birliği (AB) üyesi 27 ülkenin çocuk nüfus oranları incelendiğinde, 2024 yılında en yüksek çocuk nüfus oranına sahip olan ülkelerin sırasıyla yüzde 22,7 ile İrlanda, yüzde 20,5 ile İsveç ve yüzde 20,2 ile Fransa olduğu görüldü. Çocuk nüfus oranının en düşük olduğu ülkeler ise sırasıyla yüzde 14,8 ile İtalya, yüzde 15,6 ile Malta ve yüzde 15,7 ile Portekiz oldu.





Türkiye'nin çocuk nüfus oranının yüzde 25,5 ile AB üyesi 27 ülkenin çocuk nüfus oranlarından daha yüksek olduğu görüldü.

Türkiye'nin çocuk nüfus oranının Avrupa Birliği üye ülkelerinden yüksek olduğu görüldü.





Birleşmiş Milletler dünya nüfus tahminlerine göre Avrupa Birliği (AB) üyesi 27 ülkenin çocuk nüfus oranları incelendiğinde, 2024 yılında en yüksek çocuk nüfus oranına sahip olan ülkelerin sırasıyla yüzde 22,7 ile İrlanda, yüzde 20,5 ile İsveç ve yüzde 20,2 ile Fransa olduğu görüldü. Çocuk nüfus oranının en düşük olduğu ülkeler ise sırasıyla yüzde 14,8 ile İtalya, yüzde 15,6 ile Malta ve yüzde 15,7 ile Portekiz oldu.





Türkiye'nin çocuk nüfus oranının yüzde 25,5 ile AB üyesi 27 ülkenin çocuk nüfus oranlarından daha yüksek olduğu görüldü.

Türkiye'nin genç nüfus oranının Avrupa Birliği üye ülkelerinden yüksek olduğu görüldü.





Birleşmiş Milletler dünya nüfus tahminlerine göre AB üyesi 27 ülkenin genç nüfus oranları incelendiğinde, 2024 yılında en yüksek genç nüfus oranına sahip olan ülkelerin sırasıyla yüzde 13,3 ile İrlanda, yüzde 12,3 ile Fransa, yüzde 12,1 ile Hollanda ve Danimarka olduğu görüldü. En düşük genç nüfus oranına sahip olan ülkelerin ise sırasıyla yüzde 9,0 ile Malta, yüzde 9,5 ile Almanya, yüzde 9,7 ile Slovenya olduğu görüldü.





Türkiye'nin genç nüfus oranının yüzde 14,9 ile AB üyesi 27 ülkenin genç nüfus oranlarından daha yüksek olduğu görüldü.

Yaşlı nüfus oranının en yüksek olduğu ülke Monako oldu.





Birleşmiş Milletler dünya nüfus tahminlerine göre ülkelerin toplam nüfusları içindeki 65 ve daha yukarı yaştaki yaşlı nüfus oranları incelendiğinde, 2024 yılında en yüksek yaşlı nüfus oranına sahip olan ülke, yüzde 36,2 ile Monako oldu. Bu ülkeyi yüzde 29,8 ile Japonya, yüzde 24,6 ile İtalya izledi. Yaşlı nüfus oranının en düşük olduğu ülke, yüzde 1,7 ile Katar oldu. Bu ülkeyi yüzde 1,8 ile Birleşik Arap Emirlikleri, yüzde 1,9 ile Zambiya izledi.





Yaşlı nüfus oranı dünya ortalaması, 2024 yılında yüzde 10,2 oldu. Türkiye'nin yaşlı nüfus oranının yüzde 10,6 ile dünya yaşlı nüfus ortalamasının hemen üzerinde olduğu görüldü.





Türkiye'nin yaşlı nüfus oranının Avrupa Birliği üye ülkelerinden düşük olduğu görüldü

Birleşmiş Milletler dünya nüfus tahminlerine göre AB üyesi 27 ülkenin yaşlı nüfus oranları incelendiğinde, 2024 yılında en yüksek yaşlı nüfus oranına sahip olan ülkelerin sırasıyla yüzde 24,6 ile İtalya, yüzde 24,5 ile Portekiz ve yüzde 23,9 ile Yunanistan ve Finlandiya olduğu görüldü. En düşük yaşlı nüfus oranına sahip olan ülkelerin ise sırasıyla yüzde 14,6 ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, yüzde 15,5 ile Lüksemburg, yüzde 15,9 ile İrlanda olduğu görüldü.





Toplam doğurganlık hızının en yüksek olduğu ülke 6,03 çocuk ile Çad oldu

Birleşmiş Milletler dünya nüfus tahminlerine göre ülkelerin toplam doğurganlık hızları incelendiğinde, 2024 yılında en yüksek toplam doğurganlık hızına sahip olan ülke, 6,03 çocuk ile Çad oldu. Bu ülkeyi 6,01 çocuk ile Somali ve 5,98 çocuk ile Kongo Demokratik Cumhuriyeti izledi. Toplam doğurganlık hızının en düşük olduğu ülke, 0,73 çocuk ile Kore Cumhuriyeti oldu. Bu ülkeyi 0,95 çocuk ile Singapur ve 0,99 çocuk ile Ukrayna izledi.





Toplam doğurganlık hızı dünya ortalaması, 2024 yılında 2,25 çocuk oldu. Türkiye'nin toplam doğurganlık hızının 1,48 çocuk ile dünya ortalamasının altında kaldığı görüldü. Türkiye'nin yaşlı nüfus oranının yüzde 10,6 ile AB üyesi 27 ülkenin yaşlı nüfus oranlarından daha düşük olduğu görüldü.





Toplam doğurganlık hızının en yüksek olduğu AB ülkesi 1,75 çocuk ile Bulgaristan oldu

Birleşmiş Milletler dünya nüfus tahminlerine göre AB üyesi 27 ülkenin toplam doğurganlık hızları incelendiğinde, 2024 yılında en yüksek toplam doğurganlık hızına sahip olan ülke, 1,75 çocuk ile Bulgaristan oldu. Bu ülkeyi 1,71 çocuk ile Romanya ve 1,64 çocuk ile Fransa izledi. Toplam doğurganlık hızının en düşük olduğu ülke, 1,11 çocuk ile Malta oldu. Bu ülkeyi 1,21 çocuk ile İtalya ve Litvanya, 1,22 çocuk ile İspanya izledi.





Toplam doğurganlık hızı 2024 yılında 1,48 çocuk olan Türkiye'nin, AB üyesi 27 ülke ortalamasından yüksek olduğu görüldü.

Erkekler için doğuşta beklenen yaşam süresinin en yüksek olduğu ülke Monako oldu.





Birleşmiş Milletler dünya nüfus tahminlerine göre 2024 yılı için doğuşta beklenen yaşam süresinin dünya genelinde 73,3 yıl, erkekler için 70,7 yıl ve kadınlar için 76,0 yıl olduğu görüldü.





Ülkelerin 2024 yılı için doğuşta beklenen yaşam süreleri incelendiğinde, erkekler için doğuşta beklenen yaşam süresinin en yüksek olduğu ülke, 84,6 yıl ile Monako oldu. Bu ülkeyi 84,3 yıl ile San Marino ve 82,3 yıl ile Avustralya ve Andorra izledi. Erkekler için doğuşta beklenen yaşam süresinin en düşük olduğu ülke, 53,4 yıl ile Çad oldu. Bu ülkeyi 54,3 yıl ile Nijerya ve 54,8 yıl ile Güney Sudan izledi.





Türkiye'nin erkekler için 74,7 yıl olan doğuşta beklenen yaşam süresinin dünya ortalamasından yüksek olduğu görüldü.

Erkekler için doğuşta beklenen yaşam süresinin en yüksek olduğu AB ülkesi İtalya oldu.





Birleşmiş Milletler dünya nüfus tahminlerine göre AB üyesi 27 ülkenin erkekler için doğuşta beklenen yaşam süreleri incelendiğinde, erkekler için 2024 yılı doğuşta beklenen yaşam süresinin en yüksek olduğu ülke, 81,8 yıl ile İtalya oldu. Bu ülkeyi 81,6 yıl ile İsveç ve 81,5 yıl ile Malta izledi. Erkekler için doğuşta beklenen yaşam süresinin en düşük olduğu ülke, 71,4 yıl ile Litvanya oldu. Bu ülkeyi 71,8 yıl ile Letonya, 72,3 yıl ile Bulgaristan izledi.





Türkiye'nin erkekler için 74,7 yıl olan doğuşta beklenen yaşam süresinin AB üyesi 27 ülke ortalamasından düşük olduğu görüldü.

Kadınlar için doğuşta beklenen yaşam süresinin en yüksek olduğu ülke Monako oldu.





Ülkelerin 2024 yılı için doğuşta beklenen yaşam süreleri incelendiğinde, kadınlar için doğuşta beklenen yaşam süresinin en yüksek olduğu ülke, 88,6 yıl ile Monako oldu. Bu ülkeyi 87,9 yıl ile Japonya ve 87,3 yıl ile Kore Cumhuriyeti izledi. Doğuşta beklenen yaşam süresinin en düşük olduğu ülke, 54,9 yıl ile Nijerya oldu. Bu ülkeyi 57,2 yıl ile Çad ve 59,6 yıl ile Orta Afrika Cumhuriyeti izledi.





Türkiye'nin kadınlar için 80,0 yıl olan doğuşta beklenen yaşam süresinin dünya ortalamasından yüksek olduğu görüldü.

Kadınlar için doğuşta beklenen yaşam süresinin en yüksek olduğu AB ülkesi İspanya oldu.





Birleşmiş Milletler dünya nüfus tahminlerine göre AB üyesi 27 ülkenin kadınlar için doğuşta beklenen yaşam süreleri incelendiğinde, kadınlar için 2024 yılı doğuşta beklenen yaşam süresinin en yüksek olduğu ülke, 86,4 yıl ile İspanya oldu. Bu ülkeyi 86,2 yıl ile Fransa, 85,9 yıl ile İtalya izledi. Doğuşta beklenen yaşam süresinin en düşük olduğu ülke, 79,4 yıl ile Bulgaristan oldu. Bu ülkeyi 79,7 yıl ile Romanya ve 80,3 yıl ile Macaristan izledi.



