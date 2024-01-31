"Enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak? 2024 Ocak ayı enflasyon beklentisi nedir?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Her ay bir önceki ayın enflasyon rakamlarını kamuoyu ile paylaşan Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ocak rakamlarını kamuoyu ile paylaşacak. Öte yandan Merkez Bankası anketine göre 2024 yılı Ocak ayı anket döneminde, katılımcıların 24 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 22,33 olasılıkla yüzde 16,00 – 21,99 aralığında, yüzde 57,78 olasılıkla yüzde 22,00 – 27,99 aralığında, yüzde 8,72 olasılıkla ise yüzde 28,00 – 33,99 aralığında artış göstereceği öngörülüyor. Peki Enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak? TÜİK Merkez Bankası tahmini yayınlandı!
2024 OCAK ENFLASYON RAKAMLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Türkiye İstatistik Kurumu, enflasyon verilerini her ayın 3'ünde açıklıyor. Ancak 3 Şubat'ın cumartesi gününe denk gelmesi nedeniyle, ocak ayı enflasyon rakamları 5 Şubat Pazartesi günü belli olacak.
OCAK AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ BELLİ OLDU
Merkez Bankası piyasa katılımcıları anketine göre katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 21,92 olasılıkla yüzde 33,00 – 36,99 aralığında, yüzde 44,47 olasılıkla yüzde 37,00 – 40,99 aralığında, yüzde 24,15 olasılıkla ise yüzde 41,00 - 44,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir.
Aynı anket döneminde nokta tahminler (2) esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre ise, katılımcıların yüzde 15,25’inin beklentilerinin yüzde 33,00 – 36,99 aralığında, yüzde 47,46’sının beklentilerinin yüzde 37,00 – 40,99 aralığında, yüzde 30,51’inin beklentilerinin yüzde 41,00 – 44,99 aralığında olduğu gözlenmektedir.
24 Ay Sonrası Enflasyon Beklentileri
2024 yılı Ocak ayı anket döneminde, katılımcıların 24 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 22,33 olasılıkla yüzde 16,00 – 21,99 aralığında, yüzde 57,78 olasılıkla yüzde 22,00 – 27,99 aralığında, yüzde 8,72 olasılıkla ise yüzde 28,00 – 33,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir.
Aynı anket döneminde nokta tahminler(2) esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre,24 ay sonrası TÜFE enflasyonu beklentileri değerlendirildiğinde, katılımcıların yüzde 25,86‘sının beklentilerinin yüzde 16,00 - 21,99 aralığında, yüzde 50,00‘ının beklentilerinin yüzde 22,00 – 27,99 aralığında, yüzde 13,79‘unun beklentilerinin yüzde 28,00 – 33,99 aralığında olduğu gözlenmektedir.