"Enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak? 2024 Ocak ayı enflasyon beklentisi nedir?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Her ay bir önceki ayın enflasyon rakamlarını kamuoyu ile paylaşan Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ocak rakamlarını kamuoyu ile paylaşacak. Öte yandan Merkez Bankası anketine göre 2024 yılı Ocak ayı anket döneminde, katılımcıların 24 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 22,33 olasılıkla yüzde 16,00 – 21,99 aralığında, yüzde 57,78 olasılıkla yüzde 22,00 – 27,99 aralığında, yüzde 8,72 olasılıkla ise yüzde 28,00 – 33,99 aralığında artış göstereceği öngörülüyor. Peki Enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak? TÜİK Merkez Bankası tahmini yayınlandı!