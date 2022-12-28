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EYT düzenlemesi son dakika detayları Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanıyor!

EYT son dakika haberleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT düzenlemesi için bugünü işaret etmişti. Gelen son dakika haberine göre Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesine ilişkin tüm detaylarını Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacak. Peki EYT çıktı m, EYT ne zaman çakacak? EYT yaş sınırı, kadın erkek EYT yaş sınırı kaç?

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Erdoğan EYT açıklaması ne zaman saat kaçta yapacak? EYT çıktı m, EYT ne zaman çakacak? EYT yaş sınırı, kadın erkek EYT yaş sınırı kaç?
Son dakika EYT detayları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) konusunda yapılan düzenlemeye ilişkin açıklama yapacak. Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bu akşam yapacağı açıklama ile EYT düzenlemesinin detaylarını kamuoyuna duyuracak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sigorta başlangıcı 8 Eylül 1999 ve öncesi olan çalışanları ilgilendiren EYT ile ilgili düzenlemeye ilişkin Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, yıl bitmeden konuyu gündemlerinden çıkaracaklarını bildirmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan EYT açıklaması ne zaman saat kaçta yapacak?

Beştepe'de emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) konusundaki düzenleme için zirve yapılıyor. Zirve sonrasında saat 19.45'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir açıklama yapması bekleniyor. EYT çıktı m, EYT ne zaman çakacak? EYT yaş sınırı, kadın erkek EYT yaş sınırı kaç? sorularının cevabı da Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamaları sonrası netlik kazanmış olacak.

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