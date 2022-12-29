EYT’liler hangi banka ne kadar promosyon veriyor? sorusunu sormaya başladı

Bankalar halen 3 yıllık dönem için emeklilere maaş karşılığı 5 bin 500 TL’ye varan banka promosyonları öderken, kimi bankalar da emekli yakınını getirenlere her kişi başı için 250 TL veriyor. Bu tutarların yeni yıldan sonra EYT’lilerin emekli olmasıyla daha da yükselmesi bekleniyor. Peki hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor? İşte bankaların promosyon ücretleri.

Banka promosyonu

EMEKLİ PROMOSYONU NASIL ALINIR?

Bankalar tarafından promosyon ödenebilmesi için emekli ve hak sahiplerinin talepte bulunmaları ve gelir/aylıklarını 3 yıl süre ile bankadan alacaklarına ilişkin taahhütname imzalamaları gerekmektedir.

AK Bank EYT maaş promosyonu

AKBANK EMEKLİ PROMOSYONU

Emekli promosyon kampanyasına göre 4 bin 650, 5 bin 800, 7 bin 000 lira promosyon ödüyor. Maaş yatmadan 2 gün önce faizsiz para çekme fırsatı sunuyor. Şubelerde öncelikli hizmet, tüm bankaların ATM'lerinden ayda 2 kere ücretsiz para çekme, mobil ve internet ile hafta içi ücretsiz havale-EFT.

REKLAM

Yapı Kredi EYT emekli maaş promosyonu

YAPI KREDİ EMEKLİ PROMOSYONU

SGK emekli aylığını üç yıl boyunca Yapı Kredi'den alma taahhüdü verenlere 7 bin 500 TL'ye varan nakit promosyon imkanı sunuluyor. Bir aylık net gelir bin 499 TL'ye kadarsa 4 bin 850 TL; bin 500 TL 2 bin 499 TL arasındaysa 6 bin TL; 2 bin 500 TL'nin üzerindeyse 7 bin 250 TL nakit promosyon ödeniyor.

GARANTİ EMEKLİ PROMOSYONU

Maaşa göre 4 bin, 5 bin, 6 bin lira veriyor. 1-31 Ekim arasında ilk defa kredi kartı başvurusu onaylananlar bununla 30 Kasım'a kadar 500 lira harcama yapmaları ve en az 2 yeni otomatik fatura talimatı vermeleri halinde bin 500 lira bonus kazanabiliyor.

REKLAM

Halkbank emekli promosyon ücreti

HALKBANK EMEKLİ PROMOSYONU

Halkbank, bin 500 TL altında emekli maaşı alanlara 500 TL, bin 500 TL ile 2 bin 500 TL arasında emekli maaşı alanlara 625 TL, 2 bin 500 TL üzerinde emekli maaşı alanlara ise 750 TL tutarında promosyon ödemesi veriyor.

ING BANK EMEKLİ PROMOSYONU

Emekli maaşını ING'ye taşıyanlara maaş tutarınıza göre ek koşulsuz 5 bin TL'ye varan nakit promosyon veriliyor. Ayrıca emekli yakını getirenler toplamda bin 250 TL'ye varan promosyon kazanıyor. 1 aylık toplam gelir/aylık tutarı bin 500 TL'ye kadar ise 4 bin 650 TL, b,n 500 TL 2 bin 500 TL (2 bin 500 TL hariç) arası ise 5 bin 800 TL, 2 bin 500 TL ve üzeri ise 7 bin 000 TL nakit promosyon alınabiliyor.

REKLAM

İş Bankası emekli promosyonu

İŞ BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU

Emekli maaşı tutarına göre 5 bin, 6 bin 250, 7 bin 500 lira promosyon ödemesi yapıyor. Emekli tanıdığını İş Bankası'na getirenlere, Pazarama'da geçerli 500 liraya varan MaxiPuan hediye ediliyor. Maaşını taşıyan emekliler, Maximum Kart ve ek kartları için aidat ödemiyor, havale ve EFT'lerini İşCep ve İnternet Şubesi'nden ücretsiz yapabiliyor.

Vakıfbank banka promosyonu

VAKIFBANK EMEKLİ PROMOSYONU

Bir aylık emekli maaşı tutarı bin 500 TL'ye (bin 500 TL hariç) kadar olanlara 3 yıl için toplam 500 TL, bin 500 2 bin 500 TL arasında olanlara 3 yıl için toplam 625 TL, 2 bin 500 TL ve üzeri olanlara ise 3 yıl için toplam 750 TL promosyon ödemesi yapılacak.

REKLAM

ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU

3 bin 500 TL altında emekli aylığı alanlara 3 bin TL 3 bin 500 TL ila 7 bin 500 TL arasında emekli aylığı alanlara 3 bin 500 TL, 7 bin 500 TL ila 10 bin TL arasında emekli aylığı alanlara 4 bin 500 TL, 10 bin TL üzerinde emekli aylığı alanlara 5 bin TL tutarında olmak üzere promosyon ödemesi yapılacak.

Türkiye Finans emekli promosyonu

TÜRKİYE FİNANS EMEKLİ PROMOSYONU

Emekli maaşına göre 3 bin, 5 bin, 7 bin lira veriyor. Emekli yakınını getirenlere de her bir kişi için 250 lira ödüyor. 10 kişi için bu ödemeden yararlanılabiliyor. Kredi kartı ile yapılacak toplamda 3.000 lira ve üzeri harcamaya 300 lira bonus kazanma imkanı sunuyor. Maaş yatmadan 3 gün önce bin liraya kadar ücretsiz para çekme fırsatı da sağlıyor. Kiralık kasa hizmetinden yüzde 50 indirimle yararlanma, şubede işlem önceliği, internet ve mobil şubede ücretsiz havale-EFT gibi imkanlar da var.

REKLAM

DENİZBANK EMEKLİ PROMOSYONU

Emeklilere maaşa göre 675, 850, bin lira promosyon ödüyor. 1 otomatik ödeme talimatı verenler ek ödülle maaşa göre bin 425, bin 600, bin 750 lira alabiliyor. Kampanya yıl sonuna kadar devam ediyor.

QNB FİNANSBANK EMEKLİ PROMOSYONU

QNB Finansbank, 5 bin TL'ye varan promosyon imkanı sunuyor. Aylık bin 499 TL altında maaş alanlara 3 bin 500 lira, aylık bin 500 TL ile 2 bin 499 TL arasında maaş alanlara 4 bin 250 lira, 2 bin 500 TL ve üzeri maaş alanlara 5 bin lira promosyon veriliyor.

ŞEKERBANK EMEKLİ PROMOSYONU

Emekli maaşını Şekerbank'a taşıyanlara 2 bin TL'ye varan promosyon sunuluyor. Maaşı, bin 499 TL'ye kadar maaş alanlara bin 500 TL, bin 500 TL-2 bin 499 TL aralığında maaş alanlara bin 750 TL, 2 bin 500 TL ve üzerinde maaş alanlara ise 2 bin TL nakit promosyon ödemesi yapılacak.

REKLAM

MAAŞ TAŞIMA, BANKA DEĞİŞTİRME ŞARTLARI NELER?

Öncelikle maaşınızı taşımak istediğiniz bankaya TC kimliğinizle giderek talep oluşturuyorsunuz. Daha sonra bankaların tekliflerini değerlendirerek promosyonlarını değerlendirebilirsiniz. Ardından ikinci maaşınızı seçtiğiniz bankadan alabilirsiniz.

e-DEVLET ÜZERİNDEN MAAŞ TAŞIMA NASIL YAPILIR?

e-Devlete giriş yaptıktan sonra SGK'nın sayfasına gidin.

Burada hangi kurumdan emekliyseniz onun seçenekleri arasında banka ve adres değişikliğini bularak tıklayın.

Açılan sayfada kimlik bilgilerinizi görebilirsiniz. Sol taraftaki banka/şube değişikliğini tıklayarak yeni banka bilgilerinizi girebilirsiniz.

Ardından güncelleme kısmına tıklayın.