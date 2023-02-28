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EYT emeklilik için son viraja girildi: Gözler Meclis’te

EYT son dakika gelişmeleri, Emeklilikte Yaşa Takılanlar tarafından yakından takip ediliyor. EYT teklifinin, deprem felaketi nedeniyle verilen aranın ardından yeniden uzatılan 28 Şubat saat 15.00’te açılacak Genel Kurul’un “ilk gündem maddelerinden biri olacak. Mart ayı içinde emeklilik dilekçesi verenlerin aylıkları 1 Nisan 2023 tarihinden geçerli olmak üzere EYT maaşları bağlanacak. Peki EYT ne zaman yasalaşacak? Emeklikte Yaşa Takılanlar yasası ne zaman yürürlüğe girecek?

09:29 . 28/02/2023 Salı
Yeni Şafak
EYT ne zaman yasalaşacak?

EYT ne zaman yasalaşacak?

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6'lık depremlerin ardından TBMM çalışmalarına ara verilmişti. Emeklilikte Yaşa Takılanlar tarafından takip edilen EYT düzenlemesi Meclis'te görüşülecek. Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemeden yararlanacak olan 2 milyon 250 bin vatandaşın gözü EYT görüşmelerine çevrildi. Peki EYT ne zaman yasalacak, EYT düzenlemesi Meclis’ten ne zaman çıkacak? İşte, EYT görüşmeleri tarihi...

EYT ne zaman Meclis'ten çıkar?

EYT ne zaman yasalaşacak?

EYT’nin ne zaman çıkacağı konusunda AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş’tan çok net bir açıklama geldi. Elitaş konuya ilişkin, “TBMM 6 Şubat'tan itibaren 21 günlük bir ara verdi. Bölge milletvekillerimiz ve tüm Milletvekillerimiz deprem bölgesinde bulunmak istediler. Onun için TBMM calışmalarına 28 Şubat'a kadar ara verildi. Bugün (28 Şubat) TBMM Genel Kurulu çalışmalarına başlıyor. İlk gündem maddemiz EYT. Tüm partilerimiz destek verirse EYT ile ilgili 4 maddelik yasa teklifinin görüşmelerine yarın başlar Çarşamba günü de nihayete erdiririz diye düşünüyorum. Genel kurulda EYT sonrası yapılandırma teklifini görüşeceğiz” ifadelerini kullandı. Meclis Genel Kurul’daki görüşmelerin ardından EYT düzenlemesinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasına sunulması planlanıyor. Sonrasında EYT'nin Resmi Gazete’de yayımlanarak yasalaşması bekleniyor.

EYT ilk maaş

EYT’de ilk maaşlar ne zaman yatacak?

EYT’nin Resmi Gazete’de yayımlandığı günden itibaren, koşulları yerine getirmiş olan kişiler emeklilik dilekçesi verebilecekler. 5510 Sayılı Kanun’a göre, 4A (SSK) ve 4B (BAĞ-KUR) kapsamındaki kişilerden emekli aylığı almaya hak kazananlara, emeklilik dilekçesi verdikleri tarihten sonraki ay başından itibaren aylık bağlanıyor. 4C (Emekli Sandığı) kapsamındaki kişilerden hala görevde olanların aylıkları, yetkili makamdan alınan emekliye sevk onayı üzerine görevleriyle ilişiği kesildiği tarihi takip eden ay başından başlatılıyor. Buna göre, mart ayı içinde emeklilik dilekçesi verenlerin aylıkları 1 Nisan 2023 tarihinden geçerli olmak üzere bağlanacak.



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1 saat önce
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EYT emeklilik için son viraja girildi: Gözler Meclis’te
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