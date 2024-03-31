Seçim sonuçları 2024 ile Tokat’ı 5 yıl yönetecek belediye başkanı netleşiyor. AK Parti adayı Eyüp Eroğlu ile MHP adayı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu Tokat belediyesi için yarışıyor. Tokat seçim sonuçları 2024 , Eyüp Eroğlu, Mehmet Kemal Yazıcıoğlu oy sayısı, oy oranı, hangi aday önde? sorusu seçmenler tarafından merak konusu. Peki Tokat’ta kim kazandı Eyüp Eroğlu mu, Mehmet Kemal Yazıcıoğlu mu kazandı, aldıkları oy oranı oy sayısı kaç? Kim önde? İşte 2024 Tokat seçim sonuçları canlı oy oranları.

Tokat'ta kim kazandı, Eyüp Eroğlu mu Mehmet Kemal Yazıcıoğlu mu kazandı?

31 Mart Tokat yerel seçim sonuçları oy sayım işleminin başlamasıyla birlikte belli oluyor. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yayın yasağının kaldırılmasıyla birlikte Eyüp Eroğlu ve Mehmet Kemal Yazıcıoğlu’nun Tokat’ta aldığı oy oranı yenisafak.com'da yer alacak. Haritalı seçim sonuçları sorgulama sayfası üzerinden Eyüp Eroğlu ve Mehmet Kemal Yazıcıoğlu 2024 seçim sonuçlarına göre oy sayıları, oy oranları, açılan sandık oranı, toplam seçmen sayısı, katılım oranı, kullanılan oy sayısı, geçerli ve geçersiz oy sayıları netlik kazanacak.

Eyüp Eroğlu - Mehmet Kemal Yazıcıoğlu yüzde kaç oy aldı?

Yerel seçimlerde Tokat Belediye Başkanlığı için yarışan AK Parti adayı Eyüp Eroğlu ve MHP adayı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu oy oranları, açılan sandık sonuçlarına göre belli olmakta.

Eyüp Eroğlu kimdir?

Eyüp Eroğlu, 1977 yılında Tokat’ta doğdu. İlköğrenimini Tokat Cumhuriyet İlkokulunda, orta ve lise tahsilini ise Tokat İmam Hatip Lisesinde tamamladı.

1995 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde başladığı eğitimini 1999'da tamamlayan Eroğlu, 2001-2014 yılları arasında Tokat’ta serbest avukatlık yaptı. Eroğlu, 2010 yılında AK Parti Tokat İl Başkanlığı görevine getirildi. 2014 ve 2019 seçimlerinde Tokat Belediye Başkanı seçilen Eroğlu, partisince yeniden aday gösterildi. Orta düzeyde İngilizce bilen Eroğlu, evli ve 3 çocuk babasıdır.

Mehmet Kemal Yazıcıoğlu kimdir?

Türkiye'nin "Süper Vali" olarak tanıdığı Recep Yazıcıoğlu'nun oğlu Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, 1982 yılında doğdu. Bilkent Üniversitesi ve Anadolu Üniversitesi'nde eğitim aldı.

İş insanı olarak faaliyet gösteren Yazıcıoğlu, 2024 yerel seçimlerinde MHP'den Tokat Belediye Başkan adayı oldu. Yazıcıoğlu, evli ve 1 çocuk babasıdır.

Tokat Yerel Seçim Belediye Başkan Adayları 31 Mart 2024

Halkın Kurtuluş Partisi Burcu Adeka Kalkan - (Tokat)

Adalet ve Kalkınma Partisi Eyüp Eroğlu - (Tokat)

Bağımsız Türkiye Partisi Fatma Mumcuoğlu - (Tokat)

Türkiye Komünist Hareketi Gökhan Erbil - (Tokat)

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi Gülce Vidinli - (Tokat)

İYİ Parti Hakan Karagöllü - (Tokat)

Hür Dava Partisi Halis Adıgüzel - (Tokat)

Millet Partisi Hasan Aydın - (Tokat)

Milliyetçi Hareket Partisi Mehmet Kemal Yazıcıoğlu - (Tokat)

Yeniden Refah Partisi Muhammed Baki Güzey - (Tokat)

Cumhuriyet Halk Partisi Murat Yazıcı - (Tokat)

Anavatan Partisi Mustafa Himmetbeyoğlu - (Tokat)

Hak ve Özgürlükler Partisi Nurettin Kızıldağ - (Tokat)

Demokrasi ve Atılım Partisi Sedat Ay - (Tokat)

Saadet Partisi Selim Işık - (Tokat)

Bağımsız Adaylar Sinan Türk - (Tokat)

Yeni Türkiye Partisi Yaşar Çınar - (Tokat)

Demokratik Sol Parti Zafer Galip Özberk - (Tokat)

Seçimlere kaç siyasi parti katıldı?

Seçimlere 34 siyasi parti katılacak. Partilerin oy pusulasındaki sıralaması şöyle: AK Parti 1, İYİ Parti 2, Sol Parti 3, Büyük Birlik Partisi 4, Memleket Partisi 5, Anavatan Partisi 6, Demokratik Sol Parti 7, Yeniden Refah Partisi 8, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) 9, Türkiye Komünist Partisi 10, Anadolu Birliği Partisi 11, Zafer Partisi 12, Halkın Kurtuluş Partisi 13, Türkiye Komünist Hareketi 14, Bağımsız Türkiye Partisi 15, Gelecek Partisi 16, Yeni Türkiye Partisi 17, CHP 18, Emek Partisi 19, HÜDA PAR 20, Hak ve Özgürlükler Partisi 21, Ocak Partisi 22, Adalet Birlik Partisi 23, Demokrat Parti 24, Güç Birliği Partisi 25, Millet Partisi 26, Milli Yol Partisi 27, Adalet Partisi 28, Aydınlık Demokrasi Partisi 29, MHP 30, Türkiye İşçi Partisi 31, Demokrasi ve Atılım Partisi 32, Saadet Partisi 33, Vatan Partisi 34.

Oylar tek oy pusulasına mı konulacak?

Her seçmen, kanunda sayılan istisnalar dışında, hangi sandık seçmen listesinde kayıtlı ise ancak o sandıkta oy kullanabilecek.

Büyükşehir belediyesi sınırlarında yaşayan Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon ve Van'daki seçmen, "büyükşehir belediye başkanı", "belediye başkanı", "belediye meclis üyeliği" ile "muhtarlık ve ihtiyar heyeti" için oy verecek.

Büyükşehir olmayan illerde ise "il genel meclisi üyeliği", "belediye başkanı", "belediye meclis üyeliği" ve "muhtarlık ve ihtiyar heyeti" için oy verilecek. Köylerde de "il genel meclisi üyeliği" ile "muhtarlık ve ihtiyar meclisi" için oy atılacak.

Büyükşehir belediye başkanlığına ilişkin oy pusulası "beyaz", il genel meclisi üyeliklerine ilişkin pusula "turuncu", belediye başkanlığına ilişkin oy pusulası "mavi", belediye meclisi üyeliğine ilişkin oy pusulası ise "sarı" renkli olacak. Seçmenler tüm oy pusulalarını tek zarfa koyacak.

Oy verme saatleri kaç?

YSK, seçimin mart ayında olması nedeniyle mevsim şartları ve güneşin batış saatini dikkate alarak, doğudaki 32 ilde oy verme saatini bir saat erkene aldı. Bu nedenle, Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır, Kilis'te ve bu illerde bulunan ceza infaz kurumlarında oy vermenin başlangıç ve bitiş saatleri 07.00-16.00 olarak uygulanacak. Bu illerin dışında kalan diğer yerlerde oy verme saatleri 08.00-17.00 olacak.

Büyükşehirlerde, sırasıyla büyükşehir belediye başkanlığı, belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği ve muhtarlık; diğer illerde ise sırasıyla belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği, il genel meclisi üyeliği ve muhtarlık seçimlerine ait oy pusulalarının sayım ve dökümü yapılacak.

Tokat hakkında genel bilgiler

Tokat, Türkiye'nin Karadeniz Bölgesi'nde yer alan tarihi ve kültürel zenginlikleriyle dikkat çeken bir şehirdir. Yeşil doğası, tarihi yapıları ve özgün lezzetleriyle ünlü olan Tokat, çok sayıda medeniyete ev sahipliği yapmış zengin bir geçmişe sahiptir. Şehir, aynı zamanda birçok şair ve yazarı yetiştirmesiyle de bilinir. İşte Tokat hakkında bazı önemli bilgiler:

Coğrafya ve İklim

Tokat, Karadeniz'in iç kesimlerinde, Yeşilırmak havzasında yer alır. Dağlık ve engebeli bir coğrafyaya sahip olan şehrin iklimi, karasal ve Karadeniz iklimi arasında bir geçiş özelliği gösterir; yazları sıcak ve kurak, kışları soğuk ve yağışlı geçer.

Ekonomi

Tokat'ın ekonomisi tarım, hayvancılık ve son yıllarda gelişmekte olan turizm üzerine kuruludur. Şehirde yetiştirilen başlıca tarım ürünleri arasında tütün, buğday, arpa bulunur. Ayrıca, elma, kiraz ve üzüm gibi meyve üretimi de önemli bir yer tutar.

Tarih ve Kültür

Tokat, Hititlerden Osmanlılara kadar birçok medeniyetin izlerini taşır. Tarihi Tokat Kalesi, şehrin simgelerinden biridir ve şehre hakim bir noktada yer alır. Ayrıca, Garipler Camii ve Yeşilırmak üzerindeki tarihi köprü gibi eserler, Tokat'ın zengin tarihini yansıtır. Sulusaray'daki antik Roma hamamı, Niksar'daki Yağıbasan Medresesi ve Ballıca Mağarası gibi doğal ve tarihi güzellikler, şehrin turistik cazibe noktalarındandır.

Turizm

Tokat, doğal güzellikleri, tarihi yapıları ve kaplıcaları ile önemli bir turizm potansiyeline sahiptir. Ballıca Mağarası, bölgenin önemli doğal güzelliklerinden biri olup, turistler tarafından sıkça ziyaret edilir. Ayrıca, Zile Kalesi ve Almus Baraj Gölü gibi yerler de doğa ve tarih meraklılarını cezbeder.

Yemek Kültürü

Tokat mutfağı, zengin çeşitliliği ve özgün lezzetleriyle bilinir. Tokat kebabı, şehrin en meşhur yemeklerinden biridir. Ayrıca, cevizli biber, madımak ve çömlek fasulyesi gibi yöresel lezzetler de denemeye değerdir.