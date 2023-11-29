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Faizsiz evlilik kredisi verilmesini amaçlayan Aile ve Gençlik Fonu Resmi Gazete'de yayınlandı

Yeni evlenecek çiftlere 2 yıl geri ödemesiz ve faizsiz kredi verilmesini de içeren Aile ve Gençlik Fonu Resmi Gazete'de yayımlandı. Ancak milyonlarca evlenecek çiftin merakla beklediği 150 bin liralık faizsiz evlilik kredisi şartları ve detayları neler? 150 bin liralık evlilik kredisi ne zaman verilmeye başlanacak? İşte ayrıntılı bilgiler...

08:43 - 29/11/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Evlilik kredisi

Evlilik kredisi

Resmi Gazete'de yayımlanan Kanun ile Aile ve Gençlik Fonu kuruldu. Fon ile yeni evlenecek gençlere 150 bin lira tutarında 2 yıl geri ödemesiz kredi verilecek. Pilot uygulamaya, 6 Şubat depreminden etkilenen illerde başlanacak.

AİLE VE GENÇLİK FONU İLE EVLİLİK KREDİSİ VERİLECEK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan yürürlüğe giren Aile ve Gençlik Fonu; aile müessesesinin desteklenmesi, güçlendirilmesi, gençlerin sosyal risklere karşı korunması ve gelişimleri ile girişimlerine destek sağlanmasına yönelik kaynağın oluşturulması amacını taşıyor. Fonun yönetim kurulu, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı başkanlığında, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı ile Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısından olmak üzere toplamda 5 kişiden oluşacak. Kurul kararları oy çokluğu ile alınacak. Bakan yardımcıları, ilgili bakanlar tarafından görevlendirilecek. Fon'u yönetecek olan Yönetim kurulu Fon'dan kaynak aktarımı yapılacak projeleri, aktarılacak kaynak tutarını, harcama programlarını belirlemeye yetkili olacak.

YENİ EVLENEN GENÇLERE 2 YIL GERİ ÖDEMESİZ 150 BİN TL KREDİ

Kanun kapsamında, yeni evlenecek gençlere 150 bin lira faizsiz kredi verilmesini öngörüyor. Kredi, ilk 2 yıl ödemesiz, 4 yılda geri ödeme şartıyla verilecek.

EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURULARI

Başvuruları internet üzerinden yapılacak olan Fon'un kredi miktarı her yıl artacak. Pilot bölge olarak 6 Şubat depremlerimden etkilenen illerde başlayacak uygulama ardından Türkiye genelinde yaygınlaştırılacak. (DHA)






#resmi gazete
#Aile Gençlik Bankası
#aile fonu
#evlilik kredisi
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