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Fatih Seçim Sonuçları 2024: Fatih belediye başkanı kim oldu? Seçimi kim kazandı?

Fatih yerel seçim sonuçları, 31 Mart seçimleri nedeniyle bir hayli merak konusu. 81 ilde oy kullanma işlemi saat 17.00'ye kadar devam edecek. İstanbul’un ilçelerinden biri olan Fatih’te belediyeyi kim kazandı, Fatih belediye başkanı kim oldu? Fatih hangi partide? soruları 262.108 seçmenin olduğu ilçe sakinleri tarafından 2024 yerel seçim nedeniyle sorgulanmakta. İşte İstanbul Fatih yerel seçim sonuçlarına ilişkin detaylar.

14:48 - 31/03/2024 Pazar
Güncelleme: 14:48 - 31/03/2024 Pazar
Yeni Şafak
Fatih Seçim Sonuçları 2024 - Fatih Belediye Başkanı Kim Oldu? Kim Kazandı? - Fatih Ak Parti, CHP, İYİ Parti, Yeniden Refah Partisi Oy Oranı
Fatih Seçim Sonuçları 2024 - Fatih Belediye Başkanı Kim Oldu? Kim Kazandı? - Fatih Ak Parti, CHP, İYİ Parti, Yeniden Refah Partisi Oy Oranı
Yerel seçim sonuçlarında İstanbul Fatih Belediyesini hangi parti kazandı ve Fatih Belediye başkanı kim oldu? sorusu bu ilçede oturanlarca merak konusu. 262.108 seçmen sayısının olduğu Fatih yerel seçim sonuçları, Fatih belediyesini kim kazandı? 31 Mart
nedeniyle araştırılıyor. İşte Fatih yerel seçim sonuçları haberi.

FATİH YEREL SEÇİM SONUÇLARI 2024

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yayın yasağının kaldırılmasıyla birlikte Fatih
, partilerin ve adayların oy oranları ile 2024 yerel seçiminde Eyüpsultan belediyesini kim kazandı? sorusun cevabı netlik kazanmış olacak.

FATİH BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024

  • Mehmet Ergün Turan AK Parti
  • Mahir Polat CHP
  • Barbaros Hayrettin Mahiroğulları İYİ Parti
  • Mehmet Yaroğlu SP
  • Bekir Yekta Şenol DSP
  • Halit Özkarataşlıoğlu YRP

YEREL SEÇİM 2024 İSTANBUL İLÇE SONUÇLARI YENİŞAFAK SEÇİM SAYFASI ÜZERİNDEN ANLIK ANLIK ÖĞRENİN

Vatandaşlar, İstanbul seçim sonuçları 2024 ne oldu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni kim, hangi aday kazandı? soruların cevabı YKS’nın seçim yasaklarını kaldırır kaldırmaz 31 Mart 2024 yerel seçim sonuçlarını Yenişafak seçim sayfamızdan anlık olarak öğrenmiş olacak.

FATİH BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?

Fatih seçim sonuçlarına göre 2019’da yapılan yerel seçimlerde AK Parti’nin adayı Mehmet Ergün Turan %53 oy oranı ile Fatih belediye başkanı seçilmişti.

FATİH’TE HANGİ PARTİ YÜZDE KAÇ OY ALDI?

2019 yerel seçim sonuçlarına göre Fatih’te partilerin aldıkları oy oranları şu şekilde:

AK Parti %53

CHP %36,1

İYİ Parti %4,3

SP %3,1

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