FATİH YEREL SEÇİM SONUÇLARI 2024
FATİH BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024
- Mehmet Ergün Turan AK Parti
- Mahir Polat CHP
- Barbaros Hayrettin Mahiroğulları İYİ Parti
- Mehmet Yaroğlu SP
- Bekir Yekta Şenol DSP
- Halit Özkarataşlıoğlu YRP
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Vatandaşlar, İstanbul seçim sonuçları 2024 ne oldu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni kim, hangi aday kazandı? soruların cevabı YKS’nın seçim yasaklarını kaldırır kaldırmaz 31 Mart 2024 yerel seçim sonuçlarını Yenişafak seçim sayfamızdan anlık olarak öğrenmiş olacak.
FATİH BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?
Fatih seçim sonuçlarına göre 2019’da yapılan yerel seçimlerde AK Parti’nin adayı Mehmet Ergün Turan %53 oy oranı ile Fatih belediye başkanı seçilmişti.
FATİH’TE HANGİ PARTİ YÜZDE KAÇ OY ALDI?
2019 yerel seçim sonuçlarına göre Fatih’te partilerin aldıkları oy oranları şu şekilde:
AK Parti %53
CHP %36,1
İYİ Parti %4,3
SP %3,1