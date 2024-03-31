Yerel seçim sonuçlarında İstanbul Fatih Belediyesini hangi parti kazandı ve Fatih Belediye başkanı kim oldu? sorusu bu ilçede oturanlarca merak konusu. 262.108 seçmen sayısının olduğu Fatih yerel seçim sonuçları, Fatih belediyesini kim kazandı? 31 Mart

nedeniyle araştırılıyor. İşte Fatih yerel seçim sonuçları haberi.