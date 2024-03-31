Türkiye'de yaklaşık 61 milyon seçmen, yerel yöneticilerini seçmek için 31 Mart Pazar günü sandığa gidecek. Yerel seçim, 34 siyasi partinin katılımıyla Türkiye'nin 81 ilinde ve 922 ilçesinde yapılarak yerel yönetimleri yeniden şekillendirecek. Türkiye'nin 81 ilinde kurulacak sandıklarda oy verme işlemi saat 17:00 itibariyle, seçim yasakları saat 21.00 itibariyle sona erecek. Seçim sonuçları il il, ilçe ilçe oy oranları ile canlı olarak "Yenişafak seçim 2024 sayfası" üzerinden takip edilebilecek. Kayseri Felahiye seçim sonuçları da yenisafak.com’da yer alacak.

Felahiye Seçim Sonuçları 2024

Felahiye Yerel seçim sonuçları, partilerin ve adayların oy oranları YENİŞAFAK seçim 2024 sayfasında yer alacak. Üstelik sadece 31 Mart 2024 yerel seçimlerini değil, önceki yıllarda yapılan seçim sonuçlarını da tek sayfadan takip edebilecek, karşılaştırma yapabileceksiniz.

Felahiye 2024 Yerel Seçim Belediye Başkanı Adayları

Yeniden Refah Partisi Aycan Karadavut - (Kayseri / Felahiye)

Saadet Partisi Emin Gönen - (Kayseri / Felahiye)

Zafer Partisi İhsan Lale - (Kayseri / Felahiye)

Cumhuriyet Halk Partisi Şeref Güleser - (Kayseri / Felahiye)

Adalet ve Kalkınma Partisi Vural Coşkun - (Kayseri / Felahiye)

Felahiye 2019 Yerel Seçim Sonuçları Oy Oranları

AK PARTİ - Vural Coşkun %43,8

İYİ Parti - Zayit Acı %28,6

BĞMSZ - Mustafa Mihmat %23,9

BTP - Barış Göveç %2,11

SAADET - Sinan Taşçı %1,57

Felahiye Hakkında

Kayseri'nin Felahiye ilçesi, Türkiye'nin Orta Anadolu bölgesinde yer alır ve Kayseri iline bağlıdır. Nüfusu genellikle tarım ve hayvancılıkla uğraşan köylerden oluşmaktadır. Coğrafi olarak, ilçe dağlık ve engebeli araziye sahip olup, Kızılırmak Nehri'nin geçtiği vadilerle çevrilidir. Felahiye, tarih boyunca çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yapmış ve özellikle Hititler, Frigler, Romalılar ve Selçuklular gibi uygarlıkların izlerini taşımaktadır. İlçede antik yerleşim alanları, kaleler ve tarihi yapılar bulunmaktadır. Günümüzde, Felahiye ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayanırken, doğal güzellikleri ve tarihi zenginlikleriyle turizm potansiyeline sahiptir.







