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Fenerbahçe - Galatasaray maçı biletleri satışa çıktı mı? 21 Eylül derbi biletleri ne zaman satışa çıkacak?

"Fenerbahçe - Galatasaray maçı biletleri satışa çıktı mı?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak olan Süper Lig maçının biletleri hakkında aramalar hız kazandı. Peki, Fenerbahçe - Galatasaray maçı biletleri satışa çıktı mı? 21 Eylül derbi biletleri ne zaman satışa çıkacak?

10:05 - 18/09/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Derbi maçı biletleri satışa çıktı mı?
Derbi maçı biletleri satışa çıktı mı?

"Fenerbahçe - Galatasaray maçı biletleri satışa çıktı mı? 21 Eylül derbi biletleri ne zaman satışa çıkacak?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında oynanacak olan Fenerbahçe - Galatasaray maçı için geri sayım başladı. Peki Fenerbahçe - Galatasaray maçı biletleri satışa çıktı mı? 21 Eylül derbi biletleri ne zaman satışa çıkacak?

Fenerbahçe 6. hafta maçında sahasında ezeli rakibi Galatasaray'ı konuk edecek. Bu dev derbiyi tribünden takip etmek isteyen futbolseverler bilet alma telaşına girdi.

21 Eylül Cumartesi günü Ülker Stadyumu'nda oynanacak derbi maçının biletlerini almak isteyenler biletlerin ne zaman çıkacağını araştırıyor.

Biletler ne zaman satışa çıkacak?

Fenerbahçe'nin Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde Galatasaray ile karşılaşacağı derbi için Futbol Seremoni Paketleri, 17 Eylül Salı günü saat 14.00'te satışa sunulacak.

#Derbi
#Fenerbahçe
#Galatasaray
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