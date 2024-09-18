"Fenerbahçe - Galatasaray maçı biletleri satışa çıktı mı? 21 Eylül derbi biletleri ne zaman satışa çıkacak?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında oynanacak olan Fenerbahçe - Galatasaray maçı için geri sayım başladı. Peki Fenerbahçe - Galatasaray maçı biletleri satışa çıktı mı? 21 Eylül derbi biletleri ne zaman satışa çıkacak?