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Fenerbahçe - Kayserispor Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçı ne zaman?

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan çeyrek final maçlarıyla devam ediyor. Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Fenerbahçe ile Kayserispor karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe - Kayserispor maçı 28 Şubat Salı günü saat 19:00’da oynanacak. İşte Fenerbahçe - Kayserispor muhtemel 11'ler

10:36 . 28/02/2023 Salı
Yeni Şafak
Fenerbahçe Kayserispor maçı

Fenerbahçe Kayserispor maçı

ZTK'da son 16 turu tamamlanmıştı ve çeyrek final mücadeleleri bekleniyordu. Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında beklenen çeyrek final maçları ertelenmişti. TFF'nin ocak ayında yaptığı açıklamada ZTK karşılaşmaları hakkında, ''Çeyrek Final müsabakaları 28 Şubat, 1 ve 2 Mart'ta, Yarı Final 1. maçları 4, 5 veya 6 Nisan, Yarı Final 2. maçları ise 25, 26 veya 27 Nisan tarihlerinde oynanacak.'' ifadeleri yer almıştı.

Fenerbahçe - Kayserispor maçı saat kaçta?

19:00 Fenerbahçe – Kayserispor Ziraat Türkiye Kupasi ZTK Çeyrek Final A Spor

Fenerbahçe - Kayserispor Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçı hangi kanalda?

Fenerbahçe - Kayserispor Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçı A Spor'da canlı yayınlanacak.

Fenerbahçe - Kayserispor maçı muhtemel 11’ler

Fenerbahçe:
  1. Altay,
  2. Ferdi,
  3. Samet,
  4. Szalai,
  5. Lincoln,
  6. Arao,
  7. Zajc,
  8. İrfan Can,
  9. Rossi,
  10. King,
  11. Valencia
Kayserispor:
  1. Cenk Gönen,
  2. Ramazan,
  3. Hosseini,
  4. Kolovetsios,
  5. Carole,
  6. Campanharo,
  7. Kemen,
  8. Cardoso,
  9. Mané,
  10. Mensah,
  11. Gökhan

Bugün hangi maçlar var? 28 Şubat 2023 Salı maç programı
Bugün hangi maçlar var? 28 Şubat 2023 Salı maç programı

Bugünkü maç programı futbolseverlerin araştırmasında. La Liga'nın 23. haftasında Villarreal, sahasında Getafe'yi ağırladı. Villarreal S. Chukwueze ve J.Morales'in golleriyle sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. İtalya Serie A'da Lazio, sahasında Sampdoria'yı 1-0'lık skorla mağlup etti. Süper Lig'de, 23. haftanın ertelenen maçında Ümraniyespor, evinde Adana Demirspor'u ağırladı. İki takım sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Süper Lig başta olmak üzere UEFA Avrupa Ligi, La Liga, Premier Lig, Bundesliga, Serie A, Ligue 1 maçlarını takip edenler, günün maç takvimini sorgulamaya devam ediyor. Peki bugün hangi maçlar, kimin maçı var? Bugünkü maçlar saat kaçta? 28 Şubat 2023 Salı maç programı haberimizde.


#Fenerbahçe
#Kayserispor
#Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçı
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Fenerbahçe - Kayserispor Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçı ne zaman?
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