Fenerbahçe Kayserispor maçı
ZTK'da son 16 turu tamamlanmıştı ve çeyrek final mücadeleleri bekleniyordu. Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında beklenen çeyrek final maçları ertelenmişti. TFF'nin ocak ayında yaptığı açıklamada ZTK karşılaşmaları hakkında, ''Çeyrek Final müsabakaları 28 Şubat, 1 ve 2 Mart'ta, Yarı Final 1. maçları 4, 5 veya 6 Nisan, Yarı Final 2. maçları ise 25, 26 veya 27 Nisan tarihlerinde oynanacak.'' ifadeleri yer almıştı.
Fenerbahçe - Kayserispor maçı saat kaçta?
19:00 Fenerbahçe – Kayserispor Ziraat Türkiye Kupasi ZTK Çeyrek Final A Spor
Fenerbahçe - Kayserispor Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçı hangi kanalda?
Fenerbahçe - Kayserispor Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçı A Spor'da canlı yayınlanacak.
Fenerbahçe - Kayserispor maçı muhtemel 11’ler
- Altay,
- Ferdi,
- Samet,
- Szalai,
- Lincoln,
- Arao,
- Zajc,
- İrfan Can,
- Rossi,
- King,
- Valencia
- Cenk Gönen,
- Ramazan,
- Hosseini,
- Kolovetsios,
- Carole,
- Campanharo,
- Kemen,
- Cardoso,
- Mané,
- Mensah,
- Gökhan