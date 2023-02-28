Fenerbahçe:

Bugünkü maç programı futbolseverlerin araştırmasında. La Liga'nın 23. haftasında Villarreal, sahasında Getafe'yi ağırladı. Villarreal S. Chukwueze ve J.Morales'in golleriyle sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. İtalya Serie A'da Lazio, sahasında Sampdoria'yı 1-0'lık skorla mağlup etti. Süper Lig'de, 23. haftanın ertelenen maçında Ümraniyespor, evinde Adana Demirspor'u ağırladı. İki takım sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Süper Lig başta olmak üzere UEFA Avrupa Ligi, La Liga, Premier Lig, Bundesliga, Serie A, Ligue 1 maçlarını takip edenler, günün maç takvimini sorgulamaya devam ediyor. Peki bugün hangi maçlar, kimin maçı var? Bugünkü maçlar saat kaçta? 28 Şubat 2023 Salı maç programı haberimizde.