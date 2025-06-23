Petrol fiyatları 5 ayın rekorunu kırdı: İşte brent petrol varil fiyatlarında son durum

Orta Doğu'da yükselen tansiyon, petrol piyasalarını yeniden hareketlendirdi. ABD'nin İran'ın nükleer tesislerine yönelik gerçekleştirdiği saldırı sonrası, Brent petrol fiyatları 5 ayın zirvesine tırmandı. Jeopolitik risklerin etkisiyle Brent yüzde 2’ye yakın artışla 78,49 doları test ederken, ABD ham petrolü de yükseliş trendine girdi. Piyasa gözleri Hürmüz Boğazı’na çevrilirken, fiyatlarda daha büyük sıçramalar bekleniyor.
Petrol fiyatlarında son beş ayın en sert yükselişi yaşanıyor. ABD’nin İran’ın nükleer altyapısına düzenlediği saldırı, arz kesintisi endişesini artırarak Brent petrolü 78 doların üzerine taşıdı. Asya seanslarında WTI türü ham petrol yüzde 2 değer kazanırken, analistler Hürmüz Boğazı’na yönelik risklere dikkat çekiyor. Bölgedeki gelişmeler, enerji piyasalarında yön belirleyici olmaya devam ediyor.
Brent petrol fiyatı ne kadar?
Petrol fiyatları, ABD'nin hafta sonu İran'ın nükleer tesislerine düzenlediği saldırının ardından Ocak ayından bu yana en yüksek seviyelerine ulaştı. Brent petrol yüzde 2,49 artışla 78,93 dolara yükselirken, Batı Teksas türü (WTI) ham petrolü ise yüzde 2,56’lık artışla 75,73 dolara çıktı.
Fiyatlardaki bu tırmanış, ABD Başkanı Trump’ın İran’ın ana nükleer altyapısını hedef aldıklarını duyurmasıyla hız kazandı. Trump’ın bu açıklamaları, İsrail’in saldırısıyla birlikte bölgede çatışmanın daha da büyümesine yol açtı. Tahran ise misilleme sözü vererek tansiyonu daha da yükseltti.
Enerji piyasaları açısından kritik öneme sahip olan İran, OPEC içinde üçüncü büyük üretici konumunda. Uzmanlar, İran’ın karşılık olarak Hürmüz Boğazı’nı kapatma ihtimaline karşı temkinli. Söz konusu boğazdan, küresel petrol ticaretinin yaklaşık yüzde 20’si gerçekleşiyor. Böyle bir gelişme, fiyatlarda sert ve ani artışlara neden olabilir.
ICE borsasında işlem gören vadeli Brent petrolü, yüzde 1,92’lik yükselişle 78,49 doları test ederken, WTI tipi petrol Asya seanslarında yüzde 2 değer kazanarak 75,34 dolara kadar çıktı. Goldman Sachs analistleri, saldırının ardından şimdilik ciddi bir arz kesintisi beklemediklerini, ancak “arz şoku” riskinin ciddi oranda arttığını vurguladı.
Teknik analizlere göre, Brent petrolünün 78,60 dolarlık direnç seviyesini aşması durumunda sırasıyla 79,60 ve 80,27 dolar seviyeleri gündeme gelebilir.
Uzmanlar, kısa vadede bölgedeki gelişmelerin fiyatlar üzerinde belirleyici olmaya devam edeceğini belirtiyor.