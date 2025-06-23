Petrol fiyatları 5 ayın rekorunu kırdı: İşte brent petrol varil fiyatlarında son durum

Fiyatlardaki bu tırmanış, ABD Başkanı Trump’ın İran’ın ana nükleer altyapısını hedef aldıklarını duyurmasıyla hız kazandı. Trump’ın bu açıklamaları, İsrail’in saldırısıyla birlikte bölgede çatışmanın daha da büyümesine yol açtı. Tahran ise misilleme sözü vererek tansiyonu daha da yükseltti.