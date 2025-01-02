THY'den yolcularına UNESCO Türkiye serisi seyahat kiti

Her bir set, Anadolu'nun binlerce yıllık tarihini ve sanatsal birikimini modern bir tasarım diliyle buluşturarak unutulmaz bir seyahat hatırası olarak sunulacak. Geleneksel Türk sanatlarının modern bir yorumu olan setlerin içerisinde lüks parfüm markası Ex Nihilo tarafından geliştirilen el ve vücut losyonu ile dudak balmı da yer alıyor. Ayrıca, set içerisinde bulunan çorap, göz bandı, diş fırçası gibi ürünlerde kullanılan malzemelerin yüzde 80'i geri dönüştürülmüş materyallerden ve biyolojik olarak parçalanabilen mısır nişastası gibi sürdürülebilir seçeneklerden oluşmakta.