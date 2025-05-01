78 canın ölüm nedeni belli oldu : İşte Grand Kartal Otel'de faciaya götüren o ihmal

Yangının başladığı alanda ihmaller zinciri





Ayrıca yangının başladığı noktada yangına karşı alınması gereken önlemlerin ve yangın söndürme sistemlerinin olmadığı da rapora yansıdı. Raporda, “Davlumbazda otomatik yangın söndürme sistemi yoktur. Tavanda duman ve/veya sıcaklık sensörü yoktur. Restoran alanında otomatik söndürme tesisatı (sprinkler), duman ve/veya sıcaklık algılayıcısı yoktur. Show alanında görünür alanlarda yangın söndürme cihazı yoktur ve sadece iç tarafta sol kolon dibinde bir adet tüp mevcuttur. Show alanında yangın tüpü var ancak hiçbir personel verdiği ifadede bunu hatırlamıyor” denildi.