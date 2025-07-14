Ağrı'da dağlık bölgelerdeki araziler asırlık tırpanlarla imece usulü biçiliyor

Tırpanın tüm vücudu çalıştırdığını ve ot biçmenin yorucu bir iş olduğunu belirten Demir, şöyle konuştu:





"Çok yoruluyoruz. Engebeli yerleri tırpanla biçiyoruz ve daha sonra topluyoruz. 40 yıldır tırpanla ot biçiyorum. Geçen sene tırpanla ot biçmeyi bıraktım ama bu sene de biçmeye mecbur kaldım. Çok zor bir şey. Tırpanla ot biçen bir insan günde yaklaşık 10 litre su içiyor. O su vücuduna ter olarak çıkıyor. Geçmişte dedem ve babamla da ot biçerdik. Ben üçüncü kuşağım bizden sonra kimse tırpanla ot biçmez. Birbirimize yardım ederek günde bir kişinin arazisini biçiyoruz."