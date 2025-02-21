Bakan Kurum 'Konutları hızla inşa ettik" deyip duyurdu: 5 milyon dar gelirli vatandaşımıza yuva imkanı sunduk

"Bunlarda ne alın terine ne de emeğe zerre kadar saygı yoktur"





Bakan Kurum, temeli atılan konutların sosyal konut olduğunu ve ev almakta güçlük çekenlere uzanan "kardeşlik eli" olduğunu ifade ederek, "Cumhur İttifakı olarak cumhura, milletin adamları olarak sizlere bir söz verdik. 'Türkiye'de ev sahibi olmayan tek bir kardeşimiz kalmayıncaya kadar çalışacağız.' dedik. Bu kapsamda dile kolay 1 milyon 481 bin sosyal konut inşa ettik, 5 milyon dar gelirli vatandaşımıza yeni yuva imkanı sunduk. Şu anda 81 ilimizde 312 bin konutumuz da hızla devam etmektedir. Şunun da altını çiziyorum. Bu çalışmalarla sadece sizlere yuva sunmuyor, vatandaşımızı sıkıntıya sokan konut, kira problemine de neşter vuruyoruz. Milli Emlak Genel Müdürlüğümüzle arsa maliyetlerini düşürecek çalışmalar yürütüyor, bir taraftan da konut fiyatlarını düşürecek devrim niteliğinde adımlar atıyoruz." şeklinde konuştu.