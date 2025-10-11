Bir Karadenizli icadı daha: Gören inanamıyor tekrar bakıyor

"Beton köprü yapılması şart"

Niyazi Güner, asma köprü yerine beton köprünün yapılması gerekildiğini belirterek, "Önceden tek ev vardı. Kendi sorunumuzu kendimiz çözüyorduk. Yaya geliyorduk. Şimdi 6 hane var. 10 da aile var. Beton köprünün yapılması şart. Bir şeyler taşıyoruz. Köylü vatandaşta buradan geçiyor. Buradaki köprünün yapılması şart oldu. Eskiden imkanlarımızla bu kadar yapabildik. O aile, kendine özel köprü yaptı. Yazları gelir, açar geçerler sonra da kapatır giderler" dedi.