Birinci Dünya Savaşı'nın oluşturduğu tahribatın izleri siliniyor: Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı'nda restorasyon çalışması devam ediyor

Kazı Başkanı Kulaz, Birinci Dünya Savaşı'nda Ahlat-Tatvan kara yolu olarak kullanılarak büyük tahribata uğrayan alanda kazı ve restorasyon çalışmalarına ağırlık verdiklerini söyledi.





Öncelikli müdahale alanında çalışmaların devam ettiğini belirten Kulaz, "Çalışmamamızın temel noktası Birinci Dünya Savaşı'nda Ahlat-Tatvan yolu olarak kullanılan ve mezarlığın içinden geçen 470 metrelik kısımda oluşan tahribatı gidermek. Amacımız, Birinci Dünya Savaşı'nın oluşturduğu tahribatın izlerini ortadan kaldırmak ve mezarlığı eski özgün konumuna getirebilmek." dedi.









Çalışmaları ay sonuna kadar tamamlayacaklarını ifade eden Kulaz, şunları kaydetti:

"470 metrelik kısmın tamamında bozulmuş, tahrip olmuş, devrilmiş, toprak altında kalmış, kırılmış ne kadar mezar taşı ve sanduka varsa bunlara müdahale ettik ve etmeye de devam ediyoruz. Bu çalışma sırasında sadece mezar şahide ve sandukalara değil yer altı oda mezarlara da müdahale etmeye çalıştık. Çökmek üzere olan, büyük oranda tahrip olan yapıları konserve ve restore ederek daha uzun ömürlü hale getirmeye çalıştık. Bunda önemli ölçüde başarılı olduk. Çalışma devam ediyor. Buradaki tahribatı kısa sürede tamamlayacağımızı düşünüyorum."



