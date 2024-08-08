Can kurtarırken hayatını kaybetmişti: Dokuz yaşındaki çocuğun kahramanı son yolculuğuna uğurlandı

'Bir canı kurtarmak bütün insanlığın hayatını kurtarmak gibidir'

İrfan Bağrıaçık'ın cenaze namazını kıldıran cami imamı, helallik almadan önce okuduğu ayetin ardından yaptığı konuşmada, “Bir canı kurtarmak bütün insanlığın hayatını kurtarmak gibidir. İrfan Bağrıaçık ağabeyimiz, dün suda bir çocuğun hayatını kurtarmak için hayatını feda etmiş oldu. Öyle zannediyorum ki bir hayatı kurtarmak için canını feda ettiğinden dolayı bütün insanlığın hayatını kurtarmış gibi sevap yazılır diye ümit ediyorum” dedi.