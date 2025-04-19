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Çöpte bebek cesedi: Kan donduran olay Denizli'de meydana geldi, anne gözaltına alındı

Çöpte bebek cesedi: Kan donduran olay Denizli'de meydana geldi, anne gözaltına alındı

18:2719/04/2025, Cumartesi
G: 19/04/2025, Cumartesi
DHA
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Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde kara yolu kenarındaki çöp konteyneri içinde ölü bulunan yeni doğmuş bebeğin, annesi Ayşegül S. (25) tarafından bırakıldığı ortaya çıktı.

Olay, 17 Nisan'da saat 21.00 sıralarında Sümer Mahallesi Ankara kara yolu Dokuzkavaklar Köprülü Kavşağı yanında meydana geldi. Yoldan geçen bir hurdacı, yol kenarındaki çöp konteynerini karıştırdığı sırada siyah bir beze sarılı bebek buldu. 

Hurdacının ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, çöpteki erkek bebeğin ölü olduğunu, yeni doğmuş olduğunu ve göbek bağının kesilmediğini belirledi. 

 Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ekibi, çöp konteynerinde ve çevresinde inceleme yaptı. İnceleme sonrası erkek bebeğin cesedi otopsi için Denizli Adli Tıp Grup Başkanlığı morguna kaldırıldı.

GÖZALTINA ALINDI


Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu Amirliği ekipleri, bebeği çöp konteynerine atan kişi ya da kişileri belirlemek için çalışma başlattı. Ekipler, bebeği çöp konteynerine annesi Ayşegül S.'nin bıraktığını tespit etti.

Polis ekiplerince gözaltına alınan Ayşegül S.'nin ifadesinde; ayrıldığı sevgilisinden hamile kaldığını, hamileliğini ailesi ve çevresinden gizlediğini, evde tek başına ölü doğum yaptıktan sonra paniğe kapılarak bebeği konteynere attığını söylediği öğrenildi. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

#Denizli
#Çöp konteyneri
#Bebek
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