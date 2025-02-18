Devlet desteğiyle işini büyüttü: Çiftçi servetini 3'e katladı

Projeden memnun olduğunu dile getiren Yüzgüllü, "Bu tür projeler çok önemli. Her besicinin bundan faydalanmasını istiyoruz. Devlet ve millet el ele verirse daha iyi günler önümüzde olur. Desteklerinden dolayı Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne teşekkür ediyorum" diye konuştu.