Dünyanın ikinci büyük krater gölünde tehlikeli görüntüler: Maskot ayılar herkesin korkulu rüyası oldu

Nemrut'un maskot ayılarının aç oldukları için saldırganlaşabildiğini söyleyen Dr. Cihan Önen, "Uzun zamandan beri ayılar kış uykusundaydı. Yerdeki karların erimesiyle beraber yavaş yavaş insanlar turistik amaçlı bölgeye gelmeye başladılar ve bir kısım insan da bölgede piknik yapıyor. Ayılar da karınlarını doyurmak için bölgeye geliyorlar. Çok aç oldukları için de huysuzlar ve insanlarla bölgede karşılaştıkları zaman saldırgan olabiliyorlar. Hatta yakın zamanda saldırılarına tanık olduk. Bizler de tecrübelerimizden yola çıkarak insanları uyarmaya çalışıyoruz. Zaten yetkililerde gerekli uyarılarda bulunmakta ve uyarıcı tabelalar asmaktadırlar" dedi.