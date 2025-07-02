Dünyanın ikinci büyük krateri: Eşsiz güzellikleriyle ziyaretçilerini ağırlıyor

Arkadaşlarıyla İzmir'den gelen Kendal Tören, Van Gölü sahilini dolaştıktan sonra Nemrut Krater Gölü'ne geldiklerini söyledi.





Bölgenin doğası ve manzarasıyla eşsiz bir güzelliğe sahip olduğunu belirten Tören, "Ülkemizin her tarafı çok güzel ama buranın farklı bir doğası var. Herkesin bu doğa harikası yeri görmesini istiyorum." dedi.