"Erzincan'ı yaptığım araçla temsil ederek yarışlara katılacağım. Aracım iddialı bir araç. Kendine güvenen varsa gelsin, yarışalım. Güvenlik önlemlerimiz içerisinde altı gergili emniyet kemerimiz, off-road kaskımız var. İlerleyen zamanlarda oksijen tüpü bağlayacağız ve yangın söndürme cihazımızı koyacağız. Türkiye'de benim arabam ilk diye düşünüyorum. Yapanlar varsa da haberim yok ama yapan varsa gelsinler yarışalım, dostluklarımız olsun."