Erzurum'da toprak kayması meydana gelen mahallede jeoteknik çalışmalara başlandı

Bölgenin Türkiye'nin göz bebeği turizm alanlarından bir tanesi olduğunu ifade eden Tatar, şöyle konuştu:





"(Tortum Şelalesi) Çok önemli bir şelalelimiz burada. Dolayısıyla bu şelalenin de etrafının güvenli hale getirilmesi son derece önemli. Bütün çabamız bu. Buradan vatandaşlarımızın zarar görmesini engellerken, diğer yandan da turizm anlamında çok daha iyi yere gelmesi için çaba gösteriyoruz. Şu an tüm kurumları bir araya getirmiş olduk. Bu koordinasyon çok değerli. Bir arada ortak akılla bu probleme çözüm üretmek önemli."