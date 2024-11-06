"Sokakta, çember adı verilen başörtüsü buldum, temizledim, yıkadım çöp kovama astım. Ondan sonra kadınlar sormaya başladı 'Bu çemberi niye burada kullanıyorsun?' Dedim 'Hatıra, burada kalıyor.' Ondan sonra baktım ki halkın hoşuna gidiyor artık süslemeye karar verdim. Çok güzel de oldu, ondan sonra gerisi geldi. 3 yıldır çöp kovam bu şekilde."





Asılan eşyaların kendisi için değerli olduğunu dile getiren Memiş, "Plaka astım 'Ercan 28', bir de şaka babında yazı var 'Dert dinlenir, erkek 1 lira, kadın 200.' 'Kadın dert dinleme ücreti neden 200 lira? Erkeğin daha fazla olması gerekiyor.' diyenler var. Böylelikle çevredekilerle aramızda hoş sohbetler de oluyor." dedi.