İl Özel İdaresi tarafından gerçekleştirilen yenileme çalışmaları nedeniyle, travertenler 1 Aralık 2024'ten itibaren ziyarete kapatılmıştı. Ancak yapılan açıklamaya göre Göksu Travertenleri, 2025 yılı turizm sezonuna 29 Mart'tan itibaren yeniden kapılarını ziyaretçilere açacak.