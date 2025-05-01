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İki yaşındaki bebek annesinin erkek arkadaşı tarafından öldüresiye dövülmüştü: Caniler gözaltında

İki yaşındaki bebek annesinin erkek arkadaşı tarafından öldüresiye dövülmüştü: Caniler gözaltında

13:071/05/2025, Perşembe
AA
IHA
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Denizli'de annesinin erkek arkadaşı tarafından dövüldüğü iddia edilen 2 yaşındaki Aren bebek, tedavisinin tamamlanmasının ardından devlet korumasına alındı. Onu hastanelik eden annesi ve erkek arkadaşı gözaltına alınırken, bebeğin travmaları iyileştikten sonra ameliyat edileceği öğrenildi.

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde bebeği darbettiği ileri sürülen zanlı yakalandı.

Kan donduran olay

Sarayköy ilçesine bağlı Aşağımahalle'de meydana gelen olayda; eşinden bir süre önce boşanan S.B.D., başı, yüzü, sırtı ve vücudunun çeşitli yerlerinde darp izleri bulunan 2 yaşındaki oğlunu Aren'i Sarayköy Devlet Hastanesi'ne getirdi. Konuyla ilgili olarak ifadesine başvurulan anne S.B.D., çocuğunu birlikte yaşadığı erkek arkadaşı S.D.'nin darp ettiğini öne sürdü.



Devlet korumasına alındı

Aldığı darbeler nedeniyle başında travma oluşan Aren bebek, Sarayköy Devlet Hastanesinde yapılan ilk tedavisinin ardından devam eden hayati tehlikesi nedeniyle ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesine sevk edildi. Kırılan kolundan ameliyat olmasına karar verilen bebek, tedavisinin ardından taburcu edilerek devlet korumasına alındı.




Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ekipleri tarafından teslim alınan bebeğin travma tedavisinin tamamlanmasının ardından önümüzdeki hafta ortopedi polikliniğinde ameliyat edileceği öğrenildi.

Bebeği yakmaya çalışmışlar

2 yaşındaki bir bebeğin darp sonucu hastanelik olmasının ardından başlatılan soruşturma kapsamında anne S.B.D. ve erkek arkadaşı S.D. gözaltına alındı. Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürülürken, fiziki şiddete maruz kalan bebeğin yakılmaya çalışıldığı, ısırıldığı ve duvara çarpılması sonucu darp izlerinin oluştuğu iddia edildi.


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