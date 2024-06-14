Jandarma evlerin kapılarını tek tek çaldı: Orman yangınının tehdit ettiği bin nüfuslu mahalle boşaltılıyor

Evini ve hayvanlarını mahalleden tahliye eden Ergün Çavuş, “Allah devletimizi başımızdan eksik etmesin, Valimiz, kaymakamımız, jandarmamız gelip yardım etti. Devlet olmazsa biz olmayız. Mahalle tahliye edilmeye başladı. Mahallede yaklaşık 400 hayvanımız var. Tahliye edebildiğimiz kadarını düğün salonuna, boş alanlara hayvanlarımızı götüreceğiz. Allah izin verirse köyümüz yanmayacak” dedi.