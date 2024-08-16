Kapadokya'da reklam çekimi için kaya oyma yapıya zarar verdiler: Firmaya 2 milyon TL ceza kesildi

UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki alanın korunması adına gerekli tüm önlemlerin alındığını açıklayan Kapadokya Alan Başkanlığı, Göreme Vadisi'nin bu tür olumsuz eylemlerden korunması ve gelecek nesillere aktarılması için gereken tüm çalışmalar takip edileceği belirtildi.