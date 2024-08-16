Kapadokya'da reklam çekimi için kaya oyma yapıya zarar verdiler: Firmaya 2 milyon TL ceza kesildi

Nevşehir'in Göreme beldesindeki Güllüdere Vadisi'nde, kaya oyma yapının içinde reklam çekimi yapanların duvarlara kimyasal içerikli maddeyle elyaf yapıştırdıklarının tespit edilmesi üzerine Kapadokya Alan Başkanlığı'nca işlem başlatıldı. Firmaya yaklaşık 2 milyon TL tutarında ceza kesilirken, firma yetkilileri hakkında hukuki işlem başlatıldı.
Bölgeye gelen fotoğraf sanatçılarının durumu fark edip, ihbarda bulunması üzerine peribacalarının olduğu bölgeye jandarma ve Nevşehir Alan Başkanlığı'na bağlı ekipler sevk edildi.
Bölgeye gelen ekipler, doğaya ve peribacalarına zarar verildiği gerekçesiyle 'doğal yapıyı tahrip etmekten' inceleme başlattı.
Firmaya 2 milyon TL ceza kesildi
Zarar verilen alan, bugün sabah saatlerinde Kapadokya Alan Başkanlığı ile Nevşehir Restorasyon ve Konservasyon Bölge Laboratuvarı Müdürlüğü ekiplerince temizlendi.
Firmaya yaklaşık 2 milyon TL tutarında ceza kesilirken, firma yetkilileri hakkında hukuki işlem başlatıldı.
UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki alanın korunması adına gerekli tüm önlemlerin alındığını açıklayan Kapadokya Alan Başkanlığı, Göreme Vadisi'nin bu tür olumsuz eylemlerden korunması ve gelecek nesillere aktarılması için gereken tüm çalışmalar takip edileceği belirtildi.