|
Gündem

Kapadokya'da reklam çekimi için kaya oyma yapıya zarar verdiler: Firmaya 2 milyon TL ceza kesildi

14:06 - 16/08/2024 Cuma
AA
<p>Nevşehir'in Göreme beldesindeki Güllüdere Vadisi'nde peribacalarının duvarları iddiaya göre, bir tekstil firmasının bölgede yapacağı reklam filmi için kimyasal yapıştırıcılar ile elyafla kaplandı.&nbsp;</p>
Nevşehir'in Göreme beldesindeki Güllüdere Vadisi'nde peribacalarının duvarları iddiaya göre, bir tekstil firmasının bölgede yapacağı reklam filmi için kimyasal yapıştırıcılar ile elyafla kaplandı.

Nevşehir'in Göreme beldesindeki Güllüdere Vadisi'nde, kaya oyma yapının içinde reklam çekimi yapanların duvarlara kimyasal içerikli maddeyle elyaf yapıştırdıklarının tespit edilmesi üzerine Kapadokya Alan Başkanlığı'nca işlem başlatıldı. Firmaya yaklaşık 2 milyon TL tutarında ceza kesilirken, firma yetkilileri hakkında hukuki işlem başlatıldı.

1/ 8

Bölgeye gelen fotoğraf sanatçılarının durumu fark edip, ihbarda bulunması üzerine peribacalarının olduğu bölgeye jandarma ve Nevşehir Alan Başkanlığı'na bağlı ekipler sevk edildi. 

2/ 8

Bölgeye gelen ekipler, doğaya ve peribacalarına zarar verildiği gerekçesiyle 'doğal yapıyı tahrip etmekten' inceleme başlattı.

3/ 8

Firmaya 2 milyon TL ceza kesildi

Zarar verilen alan, bugün sabah saatlerinde Kapadokya Alan Başkanlığı ile Nevşehir Restorasyon ve Konservasyon Bölge Laboratuvarı Müdürlüğü ekiplerince temizlendi. 

4/ 8

Firmaya yaklaşık 2 milyon TL tutarında ceza kesilirken, firma yetkilileri hakkında hukuki işlem başlatıldı.

5/ 8

UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki alanın korunması adına gerekli tüm önlemlerin alındığını açıklayan Kapadokya Alan Başkanlığı, Göreme Vadisi'nin bu tür olumsuz eylemlerden korunması ve gelecek nesillere aktarılması için gereken tüm çalışmalar takip edileceği belirtildi.

6/ 8
7/ 8
8/ 8
#Nevşehir
#Kapadokya
#Reklam Çekimi
4 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Bu besinin bir lokması bile ölüme neden olabiliyor! Dünyada görülen en nadir alerjiyi yaşattı