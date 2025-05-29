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Kayıp Onurcan'dan hala iz yok: Gaziantep'te 5 gündür kayıp çocuğu arama çalışmaları aralıksız sürüyor

Kayıp Onurcan'dan hala iz yok: Gaziantep'te 5 gündür kayıp çocuğu arama çalışmaları aralıksız sürüyor

19:4029/05/2025, الخميس
IHA
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Gaziantep'in Araban ilçesinde 5 gündür kayıp olan 10 yaşındaki Onurcan Özdemir'i arama çalışmaları devam ediyor. Ekipler, bölgedeki mağaralar, Fırat Nehri, dağlık alana ve kuyulara yoğunlaştı.

Gaziantep'in Araban ilçesi kırsal Hasanoğlu Mahallesi'nde 24 Mayıs 2025 Cumartesi günü ailesiyle Antep fıstığı tarlasındayken kaybolan 10 yaşındaki otizmli Onurcan Özdemir'i arama çalışmaları devam ediyor.


Otizmli Onur, mağara, nehir, dağ-tepe her yerde aranıyor


Ekiplerin arama çalışmaları, küçük çocuğun kaybolduğu andan itibaren aralıksız sürüyor. Arama çalışmalarına karadan AFAD, jandarma, gönüllü arama kurtarma ekipleri ve güvenlik korucuları katılırken, havadan ise İHA ve dron ile arama çalışmalarına destek veriyor. 

Ekipler, özellikle bölgedeki mağaralar, Fırat Nehri, kuyular ve dağlık alanlarda aramalarını yoğunlaştırdı.

Her ekip bir bölgeye yoğunlaştı, hiçbir ize rastlanmadı


Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, aramalarını Fırat Nehri'nde yoğunlaştırırken, Yesevi Arama Kurtarma ekibi de bölgedeki mağaraları tek tek kontrol etti. 

Her noktaya titizlikle bakılan aramalarda herhangi bir ize rastlanmazken çalışmaların aralıksız devam edeceği vurgulandı.

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