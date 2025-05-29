Kayıp Onurcan'dan hala iz yok: Gaziantep'te 5 gündür kayıp çocuğu arama çalışmaları aralıksız sürüyor

Otizmli Onur, mağara, nehir, dağ-tepe her yerde aranıyor





Ekiplerin arama çalışmaları, küçük çocuğun kaybolduğu andan itibaren aralıksız sürüyor. Arama çalışmalarına karadan AFAD, jandarma, gönüllü arama kurtarma ekipleri ve güvenlik korucuları katılırken, havadan ise İHA ve dron ile arama çalışmalarına destek veriyor.