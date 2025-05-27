Kiraladığı apartlara gizli kamera yerleştiren şüphelinin ifadesi ortaya çıktı

M.A. daha sonra polise giderek şikayetçi oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken; polis ekipleri üç ayrı apart dairesinde inceleme yaptı. Aramalarda, apartlardaki üçlü prizlerin içine gizli kamera yerleştirildiği tespit edildi. Bu kapsamda sahibi olduğu daireyi apart dairelere çevirip, günlük ya da saatlik kiraya verdiği belirlenen apart sahibi Murat F., gözaltına alındı.