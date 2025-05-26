Kurban pazarında son durum: Fiyatlar geçen yıla göre arttı mı?

"Fiyatlarımız çok artmadı"





Büyükbaş hayvan üreticisi Baran Türkmen kurbanlık büyükbaş hakkında şöyle konuştu:





"Kurban Bayramı yaklaşıyor, nasip olursa ona da kavuştuk. Bizim kurban satışlarımız bitti hayırlısıyla. Kurbanların teslim olacağı günleri artık sayıyoruz. Hazırlıklarımız tamam. Bu sene kurban fiyatları geçen seneye göre çok artış göstermedi. Temel gıda ihtiyaçları arasında şu anda en ucuzu peynire, zeytine, yağa göre şu anda en ucuz alınan et aslında. İnsanların da bence şu anda rahat rahat kurban alabildiklerini düşünüyorum ben. Fiyatlarımız çok artmadı. Hayvanlarımızın hepsi kesime hazır. Kurban olacaklar, günü bekliyorlar. Hisseler ortalama 20 bin liradan başlıyor. 20 ile 30-35 bin lira arasında değişiyor. Ama ortalama bir bütçe eğer erkek tosunu alacaksa 20 ile 35 bin lira arasında değişiyor."