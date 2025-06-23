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Merg Yaylası, bu günlerde yerli ve yabancı doğaseverlere ev sahipli yapıyor

Merg Yaylası, bu günlerde yerli ve yabancı doğaseverlere ev sahipli yapıyor

08:1523/06/2025, Pazartesi
IHA
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Erzincan ve Tunceli arasında yer alan Munzur Dağları eteklerinde yaklaşık 3 bin rakımda bulunan Merg Yaylası, bu günlerde yerli ve yabancı doğaseverlere ev sahipli yapıyor.

Bin bir çeşit çiçek ve endemik bitki örtüsü, bunun yanında koruma altında ki çengel boynuzlu dağ keçileri, yaban keçileri, boz ayı, vaşak, ur kekliği, kurt, tilki, kınalı keklik gibi zengin hayvan popülasyonuna sahip bir bölge olan Merg Yaylası, doğaseverler için bulunmaz bir doğa, kamp kurmak için muhteşem bir alan sağlıyor. Terörden arındırılarak huzur ve güvenin tesis edildiği Erzincan ve Tunceli'nin ortasında bulunan 3 bin 300 rakımlı Munzur Dağları, bugünlerde adeta saklı cennete döndü.

Zirvesinde kar, yaylalarında açan rengarenk çiçekler ve şırıl şırıl akan derelerle dört mevsimin bir arada yaşandığı Munzur Dağları, doğa yürüyüşü (trekking) yapan yerli turistleri, fotoğraf sanatçılarını, doğa tutkunlarını adeta cezbediyor.

Sosyal medya üzerinden Merg Yaylası ve Yeşil Gölü ilk kez keşfedenler, yaylanın çiçeklenme döneminde, karların arasından, derelerden yürüyerek yaklaşık gidiş dönüş 10 saati bulan bir parkurla doğanın keyfini çıkardılar.

Kampçıların uğrak yerlerinden olmaya başlayan Merg Yaylası ve buzul göl olan Yeşil Göl, her geçen gün, doğaseverlerin ilgi odağı olmaya devam ediyor.

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