Meşhur sırık fasulyesinde hasat zamanı: Doğal yöntemlerle yetişiyor, büyük talep var

Günlük 300-600 kilogram arasında ürün elde ettiklerini belirten Şaylan, "Tarlamız üç dönüm. Yaklaşık 10 yıldır hem taze hem kuru fasulye üretiyorum. Fasulyelerimizi Muğla, Denizli ve Burdur başta olmak üzere çevre illerdeki toptancılara gönderiyoruz. Doğal yöntemlerle yetiştirdiğimiz için lezzeti çok beğeniliyor" dedi.



