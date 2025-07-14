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Meşhur sırık fasulyesinde hasat zamanı: Doğal yöntemlerle yetişiyor, büyük talep var

Meşhur sırık fasulyesinde hasat zamanı: Doğal yöntemlerle yetişiyor, büyük talep var

20:4714/07/2025, Pazartesi
IHA
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Denizli'nin Çameli ilçesinde tamamen doğal yöntemlerle yetiştirilen meşhur Çameli sırık fasulyesinin hasadına başlandı. Güvercin gübresiyle beslenen ve doğal kaynak suyu ile sulanan fasulye, çevre illerde büyük ilgi görüyor.

Meşhur Çameli fasulyesi, bölgenin coğrafi işaretiyle birlikte Türkiye genelinde adından söz ettirmeye devam ediyor. Denizli'nin Çameli ilçesine bağlı Gökçeyaka Mahallesi'nde yaşayan 56 yaşındaki üretici Semra Şaylan, yaklaşık 10 yıldır üç dönümlük arazisinde coğrafi işaretli meşhur Çameli sırık fasulyesi üretimi yapıyor.

Doğal kaynak suyu ve kendi beslediği 150-200 güvercinden elde ettiği gübreyle organik tarım yapan Şaylan, bu yılki taze fasulye hasadına başladı. 23 Nisan'da ekilen dün ilk hasadı yapılan sırık fasulyenin, tamamen organik üretildiğini suni gübre kullanmadıklarını söyledi. 

Şaylan, "Bu yılda 23 Nisan da ektiğim fasulyelere doğal kaynak suyumuzla, güvercin gübresini damlama sistemiyle uyguladım. Güvercin gübresini önce eritip sulama havuzuna döküyorum. Damla sulama sistemiyle fasulyelerin köklerine gönderiyorum. Daha önce domates ve diğer sebzelerde denemiştim, fasulyede ilk hasada erken başladım, verimi ciddi şekilde artırdı" dedi.


Günlük 300-600 kilogram arasında ürün elde ettiklerini belirten Şaylan, "Tarlamız üç dönüm. Yaklaşık 10 yıldır hem taze hem kuru fasulye üretiyorum. Fasulyelerimizi Muğla, Denizli ve Burdur başta olmak üzere çevre illerdeki toptancılara gönderiyoruz. Doğal yöntemlerle yetiştirdiğimiz için lezzeti çok beğeniliyor" dedi.


#Denizli
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