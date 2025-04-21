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Muş'ta kar kalınğı bazı bölgelerde iki metreyi buldu

Muş'ta kar kalınğı bazı bölgelerde iki metreyi buldu

15:2721/04/2025, Pazartesi
IHA
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Muş İl Özel İdaresi ekipleri, bahar mevsiminde yer yer 2 metreyi bulan karda yol açma çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Muş İl Özel İdaresi ekipleri, kış aylarında tamamen boş kalan köy ve mezraların yollarını açmak için ilkbahar mevsiminde çalışmalarını hızlandırdı. 

Özellikle yüksek rakımlı bölgelerde yer yer 1,5 ila 2 metreyi bulan kar kalınlığına rağmen ekipler zorlu şartlarda çalışmalarını sürdürüyor.

Ulaşıma kapalı son köy yollarının da kısa sürede açılacağını ifade eden Muş İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şehmus Yentür, "İlimizde kış şartlarının sert ve uzun geçmesi nedeniyle özellikle yüksek kesimlerde bulunan köy ve mezra yollarımızda karla mücadele çalışmalarımız devam etmektedir. Vatandaşlarımızın bahar aylarında köylerine rahat ve güvenli bir şekilde ulaşabilmesi için ekiplerimiz yer yer 1,5 ila 2 metreyi bulan kar kalınlığına rağmen büyük bir özveriyle görev yapıyor. Bu vesileyle zorlu şartlarda görev yapan ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyor, vatandaşlarımıza sabırları ve anlayışları için şükranlarımı sunuyorum" dedi.


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