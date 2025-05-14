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Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Karadağ'ın naaşı Muş'a getirildi

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Karadağ'ın naaşı Muş'a getirildi

22:2014/05/2025, Çarşamba
AA
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Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde yıldırım düşmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mesut Karadağ'ın naaşı memleketi Muş'a getirildi. Kara yoluyla Muş'a getirilen şehit Karadağ için Muş Devlet Hastanesi bahçesinde tören düzenlendi. Tören mangasınca ambulanstan alınan şehidin Türk Bayrağı'na sarılı naaşı, silah arkadaşlarının omzunda hastanenin morguna götürüldü.

Kara yoluyla Muş'a getirilen şehit Karadağ için Muş Devlet Hastanesi bahçesinde tören düzenlendi.


Tören mangasınca ambulanstan alınan şehidin Türk Bayrağı'na sarılı naaşı, silah arkadaşlarının omzunda hastanenin morguna götürüldü.

Muş Valisi Avni Çakır, bu sırada gözyaşlarına hakim olamayan aile bireylerini teselli etmeye çalıştı, başsağlığı diledi.



Törene, şehidin yakınları, Muş Garnizon Komutanı Albay Ali Osman Sağlam, İl Jandarma Komutanı Albay Yılmaz Kırgel, İl Emniyet Müdürü Serkan Karaman, vali yardımcıları Cihat Abukan, Mustafa Batuhan Alpboğa, Tahir Yılmaz ve kurum amirleri katıldı.



Şehidin naaşı, yarın öğle namazının ardından düzenlenecek törenle Tandoğan köyünde toprağa verilecek.



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