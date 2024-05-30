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Sahipsiz köpeğin saldırısına uğramıştı! Kaçarken kaval kemiği kırılan minik Hamza ameliyat edildi

12:13 - 30/05/2024 Perşembe
AA

Muş'ta sahipsiz köpeğin saldırısından kaçmak için istinat duvarından atlarken kaval kemiği kırılan 9 yaşındaki Muhammet Hamza Eşim ameliyat edildi.

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Hürriyet Mahallesi'nde yaşayan Muhammet Hamza Eşim, 26 Mayıs'ta kuzeni ile oynarken sahipsiz köpeğin saldırısına uğradı.

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Kaçmaya çalışırken evin önündeki istinat duvarından atlayan ve kaval kemiği kırılan çocuğu görenler, köpeği uzaklaştırdı, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

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Bunun üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan Eşim, gerçekleştirilen ameliyatın ardından taburcu edildi.


Evinde tedavisi devam eden Eşim, gazetecilere, kendisine saldıran köpekten kaçarken evin önündeki istinat duvarından atladığını söyledi.

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Saldırı anında çok korktuğunu anlatan Eşim, "Duvardan atladıktan sonra çevredeki insanlar gelerek köpeği kovdu. Yüksekten atladığım için bacağım kırıldı. Ambulansı çağırdılar, sonra hastaneye gittik. Köpek saldırdığında çok korktum. Okula giderken köpeklerden korkuyoruz, toplanmasını istiyoruz. Ameliyat oldum, ayağım şimdi alçıda, çok ağrıyor." dedi.


Baba Nurullah Eşim de oğlunun pazar günü köpek saldırısına uğradığını belirterek, "Sahipsiz hayvanlar konusunda bir çare bulunmasını istiyoruz. Bu köpeklerden dolayı vatandaşlar rahat gezemiyor. Köpeklerden dolayı çocukların okula gidemediği bir dönemdeyiz. Başka çocukların aynı durumu yaşamasını istemiyoruz. Bizim canımız yandı başkasının canı yanmasın. Sahipsiz köpeklerin toplatılmasını talep ediyoruz" diye konuştu.

#Muş
#Sokak Köpekleri
#Saldırı
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