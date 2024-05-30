Sahipsiz köpeğin saldırısına uğramıştı! Kaçarken kaval kemiği kırılan minik Hamza ameliyat edildi

Saldırı anında çok korktuğunu anlatan Eşim, "Duvardan atladıktan sonra çevredeki insanlar gelerek köpeği kovdu. Yüksekten atladığım için bacağım kırıldı. Ambulansı çağırdılar, sonra hastaneye gittik. Köpek saldırdığında çok korktum. Okula giderken köpeklerden korkuyoruz, toplanmasını istiyoruz. Ameliyat oldum, ayağım şimdi alçıda, çok ağrıyor." dedi.





Baba Nurullah Eşim de oğlunun pazar günü köpek saldırısına uğradığını belirterek, "Sahipsiz hayvanlar konusunda bir çare bulunmasını istiyoruz. Bu köpeklerden dolayı vatandaşlar rahat gezemiyor. Köpeklerden dolayı çocukların okula gidemediği bir dönemdeyiz. Başka çocukların aynı durumu yaşamasını istemiyoruz. Bizim canımız yandı başkasının canı yanmasın. Sahipsiz köpeklerin toplatılmasını talep ediyoruz" diye konuştu.