Türkiye'nin en temiz köyü belli oldu: Buldukları çözümle rakip tanımıyorlar

Amasya'nın Taşova ilçesine bağlı Tatlıpınar köyü, sıfır atıkta rakip tanımıyor. Bir buçuk yıl öncesinde çöp bidonlarının 2 gün bile geçmeden dolmasından rahatsız olan köy halkı, ilginç bir çözüm yolu buldu. Bu uygulama ile örnek gösterildiler.
Türkiye'nin en temiz köyü Tatlıpınar'da, bütün evlere ve sokak girişlerine konular geri dönüşüm kutuları sayesinde atıklar çöple karıştırılmadan toplanıyor.
Yerlere, arazilere kimsenin çöp atmadığı köyde vatandaşlar "Türkiye'nin en temiz köyü Tatlıpınar" sözleriyle sıfır atık uygulamasında rakip tanımıyor.
140 haneli ve 500 nüfuslu köyde 1,5 yıl öncesine kadar haftada bir kez alınan çöp bidonları 2 gün bile geçmeden dolmaya başlayınca durumdan rahatsız olan muhtar ile heyeti çare aramaya başladı.
Amasya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü yetkilileriyle temasa geçilmesi sonrasında önce sürdürülebilir çevre anlayışı konusunda köylülere eğitimler verildi.
Evlere atık kutuları, sokak girişlerine de konteynerler dağıtıldı.
Atık piller ise köydeki 2 bakkalın girişine takılan atık pil kutusunda toplanmaya başlandı.
Bakan Kurum'u köylerine davet ettiler
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 6 ay önce köyle ilgili görüntüleri "Bu köy başka köy. Muhtarımız talep etti, ekiplerimiz Amasya'nın Tatlıpınar köyüne gitti. Köy sakinlerini sıfır atık konusunda bilinçlendirdi ve ortaya herkese örnek olabilecek bir sonuç çıktı" değerlendirmesiyle sosyal medya hesabında paylaşmıştı.
Tertemiz hale gelen köydeki dönüşümü devletin ve halkın desteğiyle sağladıklarını belirten köy muhtarı Cemal Onat, Bakan Kurum'u köyüne davet etti.
"Temizlik imandan gelir, diğer köylere de örnek olsun"
Köyün en yaşlılarından 80 yaşındaki Hüseyin Şentürk, "Temizlik imandan gelir. Biz sıfır atık uygulamasına çok sıcak baktık. Diğer köylerde de aynısının olmasını isterim. Köylülerimiz uygulamayı sahiplenince her tarafı tertemiz oldu" dedi.