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Yaylada ölmek üzere olan kurt yavrularını kurtardılar

Yaylada ölmek üzere olan kurt yavrularını kurtardılar

16:042/06/2025, Pazartesi
IHA
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Muş'un Karaağaçlı beldesinde bulunan yaylada hayvancılıkla uğraşan bir aile, anneleri ölmüş halde bulunan kurt yavrularını kurtardı.

Karaağaç beldesine bağlı İskender Yaylası'nda hayvan otlatan bir çoban, anneleri ölmüş halde bulduğu kurt yavrularını kurtardı. Çoban Ömer, yaylada hayvan otlattığı esnada otların arasında hareketsiz şekilde yatan 5 kurt yavrusu fark etti. Yavruların annesinin öldüğünü gören Ömer, durumu ailesine bildirerek yavruları yaylaya getirdi.

Ölmek üzere olan yavrular, çoban Ömer Yakışan ve kardeşi Asiye Yakışan, birlikte verdiği sütle hayata tutundu. Burada kardeşi Asiye ile birlikte yavrulara süt vererek bakımlarını yapan Çoban Ömer ne yapacaklarını bilemediklerini belirterek yetkililerden yardım talep etti.

İlk anda ne yapacaklarını bilemediklerini söyleyen 9 yaşındaki Asiye Yakışan, yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Abim yaylada koyunları otlatırken anneleri ölmüş kurt yavrularını bulmuş. Montunun içine koyup eve getirdi. Çok halsizlerdi, titriyorlardı. Yavrular ölmek üzereydi. Önce ne yapacağımızı bilemedik ama sonra süt verdik, biraz toparladılar. O andan sonra onlara bağlandım. Onlarla ilgilendikçe beni sevmeye başladılar, ben de onları çok sevdim. Titriyorlardı, şimdi biraz daha iyiler. Devlet gelip alana kadar ben onlara bakacağım. Abime dedim ki, bunları büyütelim. Ama abim ‘Biz büyütemeyiz, devlet daha iyi bakar' dedi. Sonra doğaya bırakırlar. O zamana kadar her gün onlara süt verip ilgileneceğim. Anneleri babaları koyunlarımıza zarar vermiş olabilir ama ben bu yavruları çok sevdim. Ayrılmak beni üzer ama yaşasınlar istiyorum."

Yavrular için yetkililere telefon açan Asiye, Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerinin en kısa sürede bölgeye gelerek kurt yavrularını almasını bekliyor.

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