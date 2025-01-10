Ayşe Barım olayında ortalık fena karıştı: Ünlü oyuncular açtı ağzını yumdu gözünü herkes birbirine düştü

Ayşe Barım ve Serenay Sarıkaya hakkındaki iddialar gündeme bomba gibi düşerken sosyal medyada ortalık fena karıştı. Ortaya atılan iddialar sanat dünyasının kirli yüzünü gözler önüne serdi. Kimi oyuncu "Kadın dayanışması" diyerek Seranay Sarıkaya'ya destek olurken kimi isim ise "Kadın dayanışması ha diyerek" zehir zemberek sözlerle tepki gösterdi. Sektörde yaşanan olaylar tek tek ifşa olurken Rekabet Kurulu Başkanı Birol Küle, "Kurulumuzda bazı cast ve menajerlik şirketlerinin sektörde tekel oluşturduğuna dair şüpheler oluştu. Bunun üzerine kısa bir süre önce bu şirketlere yönelik soruşturma başlatıldı" dedi.
ID İletişim ve ünlü isimlerin menajerliğini yapan Ayşe Barım'ın kendisine biat etmeyenleri piyasadan uzaklaştırdığı ve kendi oyuncularının önünü açtığı ve birçok oyuncunun işini engellediği iddiaları magazin gündemine bomba gibi düştü.
ID İletişim hakkındaki iddiaları yalanladı
Yapılan açıklamada "Şirketimiz 2002 yılından bu yana Türkiye'nin en sevilen ve takdir edilen oyuncularına menajerlik hizmeti vermekte olan, Türkiye'deki menajerlik mesleğini dünya standartlarında uygulayan, alanında öncü bir şirkettir. Son iki gündür şirketimizin kurucu ortağı Ayşe Barım ve uzun süredir birlikte çalıştığı oyuncumuz Serenay Sarıkaya, gerçek olmayan ve ahlak dışı iddialarla ilişkilendirilmiştir. Şirketimiz ve değerli bir oyuncumuzla ilişkilendirilen bir yazının aylar sonra yeniden gündemi planlı olarak meşgul ettiğini üzülerek görmekteyiz. Bu iftiralarda bulunan ve planlı olarak yayan kişiler hakkında yargı yoluna başvurduğumuzu sayın kamuoyunun bilgilerine sunarız" ifadeleri kullanıldı.
"Hedef oldum"
ID İletişimin iddialarının ardından Ayşe Barım'dan da açıklama gecikmedi. Hedef olduğunu söyleyen ünlü menajer "Çok gerçek dışı iftiralar söz konusu. Hukuksal bir sürece gireceğiz. Rekabet Kurumu süreci ayrı bir süreç. Bir soruşturma açıldı sektördeki bazı şirketlere onlardan biri de benim şirketim. Cevabımızı savunmamızı vereceğiz. Genel bir sektörel araştırma. Hedef oldum yapacak bir şey yok. Bundan sonra hukuksal bir süreci takip edeceğiz. Burada benim yapabileceğim bir şey yok." ID İletişim'in açıklamalarının ardından ünlü oyunculardan zehir zemberek açıklamalar geldi.
"Bizzat işime engel oldu"
Birçok ünlü isim iddiaların ardından Serenay Sarıkaya ve Ayşe Barım'a destek olurken bazı oyuncular da yaşadıklarını anlattı. Oyuncu Deniz Işın, Ayşe Barım'ın kendisinin işini bizzat engellediğini açıkladı.
"Kadın dayanışması istediğiniz kadın yüzünden kaç tane kadın oyuncunun hakkına girildiğini düşündünüz mü hiç? Kendisi bizzat işlerime engel olmaya kalktı, tanıdığım çok yetenekli kadın oyuncuların önünü kesti. Eğer bir mafyalaşma varsa kadın ve insan hakları savunucusu olarak en çok sizin ses çıkarmanız gerek. Kime kimi peşkeş çekti bilemem ama şaşırmam. Sırası geldi diye delirmeyin elbet kokusu çıkacaktı."
Ünlü oyuncular açtı ağzını yumdu gözünü
ID İletişim'in açıklamasından sonra Ayşe Barım'ın menajerliğini üstlendiği oyunculardan peş peşe mesaj yağdı. İlk tepki gösteren isim Hazal Kaya oldu. Ardından Ezgi Mola, Şükran Ovalı, Mert Yazıcıoğlu, Bergüzar Korel, Aslıhan Gürbüz, Halit Özgür Sarı, Bige Önal, Sinem Kobal gibi isimler şirketin açıklamasını paylaşarak Serenay Sarıkaya'ya destek verdi.
Hazal Kaya
"Böyle dayanaksız, mesnetsiz, kanıtsız, delilsiz "öyle duyduk, zaten biliyorduk" gibi zırvalamalarla böyle büyük itiraflar atamazsınız kimseye. Gücünü aklından fikrinden ve en önemlisi vizyonundan alan bir kadından rahatsız oluyorsunuz diye böyle bıçaklamaya çalışamazsınız. Sırf, başarılı güzel, yetenekli ve hayatı dilediği gibi yaşıyor diye kadınlara bedel ödetme yarışına giremezsiniz." sözleriyle ateş püskürdü.
Sinem Kobal
Sinem Kobal yaptığı paylaşımda "Yıllarca verilen emek ve çalışma böylesi çamur at izi kalsın yöntemleriyle baltalanamaz. Böylesi troll haberlerle, kontrolsüz, asılsız yayılan iftiralarla yapılan bu şiddeti kınıyorum" ifadelerini kullandı.
Burcu Biricik
Burcu Biricik de sektördeki çirkinliklerin ve haksızlıkların konuşulması gerekirken olayın koca bir magazin meselesine dönüşmesine tepki gösterdi.
İşte Burcu Biricik'in tepki dolu o mesajı
Ah biz... Niye böyleyiz biz? Şuan sektördeki tekellemeyi, nasıl domine edildiğini, mesleki etiği, ahlakı, bu koca meslekte var olmaya mesleğini icra etmeye çalışan fakat bir türlü fırsat yaratılmayan, yaratılmadığı gibi köstek te olunan onlarca yetenekli sektör insanını, o koca pastanın dilimlerini sürekli olarak kilerin paylaştığını konuşmamız gerekirken biz yine magazin çukuruna düştük"
"Hadi Bakalım Kolay gelsin"
Farah Zeynep Abdullah ise sosyal medya hesabında çıkan haberleri paylaşarak "Hadi bakalım kolay gelsin" yorumunu yaptı.
Rekabet Kurumu düğmeye bastı
Olay gündemdeki yerini korurken, Rekabet Kurulu da gelen ihbarların ardından dizi ve film sektörüyle bağlantılı menajerlik ajanslarına inceleme başlattı. Rekabet Kurumu'ndan yapılan açıklama şu ifadelere yer verildi:
"Kurumumuza kast ajanslığı ve menajerlik faaliyetlerine yönelik olarak yapılan çok sayıda ihbar ve şikayette iki önemli konu başlığı öne çıkmaktadır. Bunlardan ilkinde, sektörde faaliyet gösteren bazı kast ajansı/menajerlerin; "ajans komisyon oranlarını ve birtakım satış koşullarını belirlemek ve bazı yapımcıları boykot ederek piyasanın dışına çıkarma" konusunda birlikte hareket ettikleri iddiaları yer almaktadır.
Rekabet ihlali
Yapılan ihbar ve şikayetlerde ayrıca; sektörde kast direktörlüğü ile menajerlik faaliyetini birlikte yürüten teşebbüslerin çeşitli rekabet sorunlarına neden olduğu, iki faaliyeti birlikte yürüten bir teşebbüsün kast direktörü pozisyonunda bulunduğu bir projede, kendi oyuncu kadrosuna öncelik tanıma avantajına sahip olduğu, bununla birlikte hem kast ajansı/menajerlik faaliyeti olan hem de kast direktörlüğü yapan bu teşebbüslerin kendileriyle bağı olmayan oyuncuları değerlendirme dışı bırakabildiği, bu nedenle hem hâlihazırda başkaca bir kast ajansı/menajerle bağı olan yeteneklerin hem de sektöre yeni giriş yapan yeteneklerin kast direktörlüğü ile kast ajansı/ menajerlik hizmetini birlikte sunan teşebbüslere yönelme mecburiyetinde bırakıldığı, bu doğrultuda iki hizmeti birlikte sunan bir teşebbüsten menajerlik hizmeti almayan oyuncuların, teşebbüsün kast direktörlüğü faaliyeti sebebiyle dizi, film gibi projelerde dezavantajlı konuma getirildiği, bu doğrultuda kast direktörlüğü ile iştigal etmeyen menajerlerin de söz konusu iki faaliyeti birlikte yürüten teşebbüslerle olan rekabetlerinde dezavantajlı konumda bulundukları iddiaları yer almaktadır"
Ayşe Barım hangi ünlülerin menajeri?
ID iletişim bünyesinde birçok oyuncu ve manken yer almaktadır. Ayşe Barım tarafından kurulan şirkette özellikle son yıllarında popüler olan isimler yer almakta. İddialar doğrultusunda Serenay Sarıkaya ve daha birçok menajerliğini üstlendiği ünlü isimler üzerinden ciddi PR çalışması yaparak algısı yaptığı ortaya atıldı.
Bülent Şakrak, Bergüzar Korel, Erkan Kolçak Köstendil, Serenay Sarıkaya, Hazal Kaya, Hande Erçel, Aslı Enver, Fahriye Evcen, Ezgi Mola, Sinem Kobal, Mert Yazıcıoğlu, Bergüzar Korel gibi isimler Ayşe Barım’la çalışmakta.