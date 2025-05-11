Dikenli sarmaşık ekmek kapısı oldu: Ordu'da mesleğin son temsilcilerinden bir o kaldı, 45 yıldan beri ekmeğini böyle kazanıyor

Daha sonra kuruyan bu sarmaşıkları yağmurda dışarıda bırakıyorum. Yağmur yağdıkça ıslanan kuru sarmaşıklar bu sayede gevşiyor. Ana malzememiz hazır duruma gelince, balık sepetini örmeye başlıyorum. Önce balık sepetinin boru kısmını örmeye başlıyorum ve diğer kısımlar buna göre şekilleniyor. Bu sepetler, çok eskiden beri balık yakalamak için kullanılır...