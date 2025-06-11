"Sarımsaktan dolayı doğal bir antibiyotik etkisi gösteriyor"





Usta Pektaş, "Beyran, oldukça zahmetli bir yemektir. Gelen bazı misafirlerimiz beyranı çorba sanıyor ancak biz bunun sadece bir çorba olmadığını, aslında bir ana yemek olduğunu ifade ediyoruz. Beyran, haşlanmış pirinç, haşlanmış kuzu eti ve 12 saat kaynatılmış kemik suyuyla hazırlanır. Bu yönüyle emek isteyen ve besleyici bir yemektir. Yaklaşık 70-80 yıl önce yalnızca beyler için yapılan bir yemekmiş, adı da buradan gelir: "Bey yemeği"nden ‘beyran'a evrilmiştir. Beyrana olan talep sadece lezzetinden değil, sağlık açısından da tercih edilmesinden kaynaklanıyor..