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İbrahim Tatlıses Ferdi Tayfur'u o sözlerle anlattı: Arabesk babasını değil prensini kaybetti

İbrahim Tatlıses Ferdi Tayfur'u o sözlerle anlattı: Arabesk babasını değil prensini kaybetti

12:174/01/2025, Cumartesi
G: 4/01/2025, Cumartesi
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<p>Usta sanatçı Ferdi Tayfur, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.</p>
Usta sanatçı Ferdi Tayfur, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Ferdi Tayfur için AKM'de düzenlenen törene gelen İbrahim Tatlıses, Tayfur'u anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı. Tatlıses, Tayfur için şu sözleri kullandı...

Ferdi Tayfur'un ölümü, tüm Türkiye'yi yasa boğdu.

Ölümüyle sanat ve siyaset camiasında derin etki bırakan Tayfur, bugün İstanbul'da son yolculuğuna uğurlanıyor.

Usta sanatçı için Atatürk Kültür Merkezi'nde tören düzenlendi.

Bu törene katılanlardan biri de İbrahim Tatlıses oldu. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Tatlıses, duygu dolu anlar yaşadı.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Tatlıses, Ferdi Tayfur için su sözleri kullandı...

Arabeskin prensi

"Arabesk, babasını değil prensini kaybetti. Ben prens diyorum ona. Gerçekten prensti. Mekanı cennet olsun inşallah. Arabeskin prensini yolcu etmeye geldik. Türkiye'nin başı sağ olsun."

"Birlikte çok vakit geçirdik çok. Çok ekmeğini yedim. İbo Show'a geldi, reytingler tavan yaptı. Dışarıdaki kalabalığı gördünüz mü? Konserleri de böyleydi."

"Siz bilmezsiniz gençsiniz daha. Minder atıldı, dediler ki 'Ferdi Tayfur bitti'. Sonra öğrendik bu minderler tezahüratmış. Mekanı cennet olsun. Prensimizi kaybettik."

#Ferdi Tayfur
#İbrahim Tatlıses
#Arabesk

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