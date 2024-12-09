Sabah uyandığınızda bunu yaşıyorsanız dikkat: Akciğer kanserinin ilk sinyali olabilir

Sigara içmenin, bu kanser türündeki en büyük risk faktörlerinden biri olduğunu vurgulayan Doç. Dr. Sarı, “Sigara kullanmamak, akciğer kanserinden korunmak için en önemli faktörlerden biridir. Özellikle sigara içen bireylerin, akciğer kanserinin erken evrelerini tespit etmek adına düzenli tarama programlarına katılmalarını şiddetle tavsiye ediyoruz. Uluslararası tedavi kılavuzlarına göre, 50 yaşın üzerinde ve en az 20 paket yıl sigara içmiş bireylerin yıllık olarak düşük doz akciğer tomografisi ile tarama yaptırması gerektiği belirtiliyor. 20 paket yıl kavramını açıklamak gerekirse, kişinin günde içtiği sigara paket sayısı ile içtiği yıl sayısının çarpımıdır. Birey günde 1 paket sigara içiyorsa ve 20 yıldır sigara içiyorsa, bu 20 paket yıl anlamına gelir” dedi.







